Военкор объяснил, почему конфликт на Украине не затянется

Владимир Гладков .  
28.02.2023 18:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Линия фронта в зоне СВО временно замерла, однако Москва будет решать украинскую проблему быстро и жёстко.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Роман Сапоньков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Линия фронта в зоне СВО временно замерла, однако Москва будет решать украинскую проблему быстро...

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«Фронт действительно стоит, причём с ноября, а в Запорожской области – с начала лета. На Донбасс мы заезжаем редко, но только там движения, под Угледаром и Бахмутом.

На других же участках фронта, особенно в Херсонской области, где по Днепру, там фронт встал. Идёт мощная подготовка стационарных укрепрайонов», – сказал Сапоньков.

Военкор уверен, что это временное затишье, и в скором времени проблема Украины будет решена.

«Моё мнение, что конфликт действительно морозится, по состоянию февраль-март. Но есть некоторая уверенность, что вряд ли это на годы. Потому что такую огромную линию фронта на тысячу шестьсот километров, заморозить просто нереально. Это вся страна будет работать на фронт.

Плюс момент с мобилизованными. Первых мобилизованных отправили на передовую в конце сентября – начале октября. Скоро будет полгода, как люди оторваны от семей, от гражданского мирного быта», – отметил он.

«Я не думаю, что они могут там просидеть годами. Проводить ещё одну волну мобилизации, чтобы этих отпустить – это нереально. Какая-то развязка наверняка будет», – подытожил он.

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