Военкор объяснил, почему Россия не уничтожает украинские мосты

Российская армия не может уничтожить добротно построенные при Советском Союзе мосты на Украине, через которые идут поставки западного оружия и техники, пока не подавит украинскую ПВО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Коца, одним высокоточным оружием разрушить такие мосты практически нереально, поэтому нужны бомбовые удары стратегической авиацией.

«Я за то, чтобы все это уничтожалось на подходе, но я, как реалист, понимаю, что все это мы не можем уничтожить. Поэтому нам надо готовить какие-то контраргументы, что мы можем противопоставить этой танковой армаде и артиллерийской… Мы на каком-то этапе, по-моему, через полгода с начала специальной военной операции пытались завалить мост в Затоке Одесской области, железнодорожный, по которому шли поставки, и ничего не получилось, потому что мосты вообще на Украине не декоммунизируются, потому что они были построены при Советском Союзе, когда такие сооружения возводились с учетом опасности ядерной войны и просто так их не обрушить. Это должны работать диверсионные группы», – сказал военкор.

«Но для этого должны быть диверсионные группы, должны быть на территории Украины партизанские отряды, а их там нет. Там есть люди, которые нам сочувствуют, есть люди, которые ждут освобождения, но партизанской деятельности там нет. Есть ли у нас средства, которые могли бы эти мосты уронить? Специалисты говорят, это очень сложно – надо в одну точку попасть сразу несколькими «Калибрами». Что надо делать для того, чтобы обрушить эти мосты? Это может сделать, например, стратегическая авиация. Что нужно сделать, чтобы стратегическая авиация работала над Украиной? Нужно подавить средства ПВО, а они, к сожалению, до сих пор не подавлены, хотя все больше осмысленности в действиях российских ракетных войск на этом направлении», – заявил Коц.