Военкор объяснил, почему у российской армии беда с дронами

13.10.2022  16:31 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 1284
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Экономика


Российские фирмы давно разрабатывают отличные дроны самостоятельно, но госприёмка Минобороны РФ такая закостенелая, что совершенствовать беспилотные аппараты, поставленные на вооружение, нет никакой возможности.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские фирмы давно разрабатывают отличные дроны самостоятельно, но госприёмка Минобороны РФ такая закостенелая, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Я вчера беседовал с Ходаковским. Там была часть беседы не для интервью. Он в последние месяцы объезжает научно-технические предприятия. Появились, как ни странно, фирмы, которые сами занимаются разработкой беспилотной техники. То, что он мне показывал, уже пошло в серию.

Он с ними беседовал, и такой важный аспект – почему они не сотрудничают с министерством обороны. Они показывают ему дрон хороший, достойный и говорят, что мы в этот дрон за последний год внесли около 20 изменений, улучшающих работу, если бы этот дрон прошёл госприёмку, никакие бы изменения больше в него внести было бы невозможно» – объяснил Стешин.

Ведущий поинтересовался, можно ли в таком случае говорит о косности системы, на которую не влияет даже факт боевых действий.

«Получается, что так. Всё зарегулировано – госприёмка, секретность, всё выпустили в серию, а то, что его можно допилить, расширить его характеристики, это уже по большому счёту не волнует никого», – подтвердил военкор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть