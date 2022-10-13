Военкор объяснил, почему у российской армии беда с дронами

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Российские фирмы давно разрабатывают отличные дроны самостоятельно, но госприёмка Минобороны РФ такая закостенелая, что совершенствовать беспилотные аппараты, поставленные на вооружение, нет никакой возможности.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вчера беседовал с Ходаковским. Там была часть беседы не для интервью. Он в последние месяцы объезжает научно-технические предприятия. Появились, как ни странно, фирмы, которые сами занимаются разработкой беспилотной техники. То, что он мне показывал, уже пошло в серию. Он с ними беседовал, и такой важный аспект – почему они не сотрудничают с министерством обороны. Они показывают ему дрон хороший, достойный и говорят, что мы в этот дрон за последний год внесли около 20 изменений, улучшающих работу, если бы этот дрон прошёл госприёмку, никакие бы изменения больше в него внести было бы невозможно» – объяснил Стешин.

Ведущий поинтересовался, можно ли в таком случае говорит о косности системы, на которую не влияет даже факт боевых действий.

«Получается, что так. Всё зарегулировано – госприёмка, секретность, всё выпустили в серию, а то, что его можно допилить, расширить его характеристики, это уже по большому счёту не волнует никого», – подтвердил военкор.