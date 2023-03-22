Военкор объяснил причины медленного наступления ВС РФ

Линия украинской обороны на Донбассе не настолько монолитна, как это кажется. Зачастую о «закатанности в бетон» говорят те, кто хочет оправдать медленное продвижение российских войск.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший ополченец, военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Фомина, в большинстве оборонительные сооружения ВСУ состоят из окопов, обложенных бревнами, а не залитых бетоном ДОТов и ДЗОТов, о чем недавно говорил https://www.politnavigator.net/za-vosem-let-vsu-prevratili-avdeevku-v-citadel-s-bunkernymi-dveryami-na-blindazhakh-voenkor.html военкор Андрей Руденко.

«Я не говорю, что репортер Руденко врет – ни в коем случае, я хорошо знаю Андрея, просто, может быть, он имел в виду какое-то конкретное укрепление, а не всю линию обороны украинской армии в районе авдеевского выступа. Вполне возможно, что между Ясиноватой и Авдеевкой, где линия фронта застыла с 14-го года, а с 16-го года там начались бои в промзоне, вполне возможно, что там на второй, третьей линии есть какие-то бетонные укрепления. Я там не был с 16-го года. А везде по укреплениям с юга от Авдеевки, с севера от Авдеевки – везде, где в последнее время я был, там обычные полевые укрепления из бревен и земли. Найдите мне хоть одно видео позиций украинской армии в районе Авдеевки с бетонным ДЗОТом, ДОТом или видео с беспилотника. Даже если еще эти позиции не взяты, летают же беспилотники и можно все это посмотреть… Это люди, которые просто подхватили чьи-то слова, не вдаваясь в подробности, и хотят себе объяснить, почему все медленно идет, и думают: «Ну, наверное, там укрепления залиты в бетон», – заявил Фомин.

Среди причин, по которым наступление не проходит так, как хотелось бы, Фомин указывает отсутствие опыта и должной подготовки, а также материально-технического оснащения ВС РФ.

«Наша армия, как и армии других стран, не имеет современного опыта прорыва какой-либо обороны вообще, и украинская, в том числе – харьковская наша неудача – это комплекс других причин, по которым они смогли это сделать. По факту, даже при всей сложности логистике, под Херсоном наши войска успешно отражали практически все массированные атаки украинской армии. У нас нет машин разминирования, потому что поля усеяны минами. УР-77, «Змей Горыныч» знаменитый, неэффективен по ряду причин, у нас не обучают мобилизованных на штурм. Не все, правда – есть подразделения, которые муштруют на полигоне бойцов, но по большей части – ни бойцы, ни командиры не имеют опыта прорыва фронта. Часто подразделению ставятся ограниченные задачи – захватить ту или иную высоту, ту или иную «зеленку». Оно эти задачи выполняют, но артиллерия противника не подавлена, сам противник не подавлен, начинается контратака, она приводит к потерям. Нам нужно прорвать линию фронта, чтобы противник начал откатываться. Для этого нужно нанести массированный удар, а не какой-то ограниченный. Почему не наносят массированный удар – я тоже знать не могу», – заключил военкор.