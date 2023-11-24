Военкор оценил возможность прорыва ВСУ с Херсонского направления на Крым

Прорыв ВСУ на Херсонском направлении абсолютно исключен.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил военный корреспондент Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте смотреть запорожскую операцию или бахмутскую. На запорожской операции они накопили группировку 150 тысяч человек, плюс очень много ударной техники было, и хорошая колёсная группировка из САУ, которые мобильные, быстро наводятся и могли в одном месте создать преимущество в огневой мощи. Имея такие аргументы, они не смогли продвинуться!», – подчеркнул военкор.

Изначально у ВСУ было четыре направления для «контрнаступа», затем два свернули, оставив Работино и Старомайорское.

«Это, соответственно, путь на Мелитополь и Токмак, и второе направление на Мариуполь. Они пытались атаковать, потом заморозили Старомайорское и пытались что-то на Работино делать. Так вот, до Токмака нужно было пройти 30 км группировкой 150 тысяч человек, а они прошли 10 км. И сейчас для того, чтобы достигнуть какого-то стратегического результата, нужно дойти до Токмака и осадить его. Хотя бы уже была информационная победа. Запад показал, что они готовы были этим удовлетвориться, если бы ВСУ дошли до Токмака 30 км, и тогда Запад ещё бы насыпал, потому как оправдано и приемлемо», – пояснил Хайруллин.

«А здесь, чтобы достигнуть такого же результата, им нужно пройти 100 км, условно говоря, до Армянска. Армянск – это ворота в Крым. И вот эти 100 км – это равнинная пустая территория, на которой воевать очень тяжело. Плюс у нас стоит там мощная группировка. Это Работино, которую они прогрызали, оборонял всего один полк. А на Херсонском полуострове у нас стоит мощнейшая 100 тысячная группировка. Там две ракетные артиллерийские бригады, которые считаются одними из лучших. Они просто сотрут их в пыль», – убежден обозреватель.

Он подчеркнул, что все последние действия российских военных показывают, что контроль за ситуацией на нашей стороне.

«Как наши действовали с этим плацдармом в Крынках? Дали им туда втянуться, и когда они втянулись, их просто публично поджарили, уничтожили. Дали накопиться и уничтожили. Никаких проблем с этим плацдармом не было. Единственное объяснение с украинской стороны, что они могли таким образом попытаться продемонстрировать хоть какую-то инициативу – хоть на каком-то участке. Но они проявляют инициативу там, где мы даём», – заключил военкор.