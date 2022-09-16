Военкор: после речи Пригожина заключенные хотят идти за ним в «ЧВК Вагнера»

16.09.2022  19:04 (Мск), Москва
Иван Добровольский.  
Просмотров: 1236
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Многие заключенные в российских колониях хотят записаться в «ЧВК Вагнера», поскольку доверяют словам Евгения Пригожина и знают о репутации его организации. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военный блогер и боец батальона «Восток» Владлен Татарский.

Видеозапись, на которой мужчина, похожий на петербургского бизнесмена Пригожина, объясняет условия и правила службы в «ЧВК Вагнера» в колонии в Марий Эл, широко разошлась по Сети и мотивировала многих заключенных.

Многие заключенные в российских колониях хотят записаться в «ЧВК Вагнера», поскольку доверяют словам Евгения...

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«Они не горят желанием идти просто в добровольцы или в «штрафбаты», — объяснил Татарский. — Зеки рвутся именно потому, что это «Вагнер». Где есть Пригожин, который говорит понятные для них слова и которому они готовы верить».

Ранее стало известно, что после появления видеоролика во многих колониях по всей стране выстроились очереди из тех, кто хочет записаться в ряды «вагнеровцев».

По словам публициста Андрея Роста, вполне объяснимо, что заключенные готовы доверять Евгению Пригожину, но не другим людям, которые могли бы предложить им участвовать в спецоперации в обмен на сокращение срока заключения.

«Посмотрите выступление Пригожина. Он честно объясняет все сложности и ситуацию. Поэтому заключенные и готовы идти за таким как Пригожин на фронт. За Минобороны идти не хотят. А в ЧВК готовы, — заявил Рост. — Они понимают, что ему можно доверять, он не приукрашивает ситуацию, но он же их и не бросит».

По данным СМИ, в ходе спецоперации в Донбассе бойцы «ЧВК Вагнера» неоднократно добивались успеха на самых сложных участках — в частности, смогли прорвать эшелонированную оборону противника в Донбассе, а затем взять обороняемые большими силами населенные пункты Клиновое, Покровское и Кодему. На текущий момент они развивают наступление на Бахмут.

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Просмотров: 1 236

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