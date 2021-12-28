Военкор предлагает включить в Союзное государство Приднестровье и Карабах

28.12.2021  21:20 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Нагорный Карабах, Общество, Политика, Приднестровье, Россия


Непризнанные государства на территории бывшего СССР могли бы присоединиться к Созному государству России и Белоруссии.

Об этом в интервью радио «Спутник» заявил российский военкор Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Непризнанные государства на территории бывшего СССР могли бы присоединиться к Созному государству России и...

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«У нас есть такой формат, как Союзное государство. Сейчас речь идет об интеграционных процессах между Россией и Белоруссией. Я думаю, что если этот процесс покажет себя эффективным, то он может запросто стать заразительным и для других республик», – отметил он.

«Речь не будет идти о фактическом вхождении в состав России, но в состав Союзного государства – почему бы нет. Мне кажется, это отличная идея, которая не противоречит национальным настроениям в государствах… Та же Армения, Карабах.

Для них это не будет потерей суверенитета. С другой стороны, это будет однозначный выбор и новое политическое образование. Мы можем создать такой Российский союз, в который будут входить государства, настроенные пророссийски, считающие себя частью нашей общей культуры. И мы все будем действовать в наших общих интересах», – сказал Пегов.

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