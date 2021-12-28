Военкор: Приднестровье превращают в самую болезненную проблему России

28.12.2021  20:32 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Молдова, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Россия


Приднестровье является одной из самых потенциально горячих точек из тех, что находятся по периметру России.

Об этом в интервью радио «Спутник» заявил российский военкор Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Приднестровье является одной из самых потенциально горячих точек из тех, что находятся по периметру...

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«Учитывая, что у нас нет прямого сообщения с ними, и мы не можем напрямую оперативно оказать поддержку, то это с точки зрения НАТО лучшая точка, чтобы сделать России максимально больно. И ей будет сложно ответить просто физически – по законам географии. Это такой наш анклав», – сказал Пегов.

По его информации, вместо предусмотренных международными договоренностями 3 тыс российских миротворцев, сейчас в Приднестровье их всего 300 человек. В то же время идет накачивание Молдовы оружием и иностранным контингентом НАТО.

«Да, там уже есть войска НАТО. В серой форме в виде инструкторов, в виде спецподразделений. Конечно, развернуть бригаду НАТО – в публичном пространстве об этом не говорится. Но я уверен, что подготовка к этому уже давным-давно идет.

Санду, может быть, испугалась жесткой риторики со стороны России. Конечно, для чиновничества Молдовы это болезненно, потому что они первыми окажутся под ударом, будут использованы и выброшены на помойку истории…

Может быть, нынешнему правителю Молдовы стоило бы притушить настроения, которые просыпаются, но я не думаю, что от него в принципе что-либо зависит. Такие фигуры на контурах бывшего СССР американцами ставятся намеренно. Это такие китайские болванчики. Они говорят то, что им говорят говорить. Не думаю, что они обладают реальной субъектностью», – сказал Пегов.

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