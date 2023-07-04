Военкор рассказал, когда Россия перейдёт в наступление

Анатолий Лапин).  
04.07.2023 18:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После того, как в оборонительных боях Россия уничтожит резервы ВСУ, ее войска перейдут в наступление. Стоит ждать две волны – летне-осеннюю и зимнюю кампании.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После того, как в оборонительных боях Россия уничтожит резервы ВСУ, ее войска перейдут в...

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По мнению Хайруллина, возможно наступление ВС РФ в сторону Харькова и освобождение Донецкого направления – Авдеевки и Краматорска.

«Если сравнить с Запорожским направлением, – там полностью мы в обороне сидим, а если брать участок Купянск-Кременная, через Сватово, то там мы давим. Там идет активное перемалывание, но по всем ощущениям наши могут рвануть вперед туда. Но мы не идем этими силами, видимо, все заключается в том, чтобы перемолоть, сточить эти все украинские бригады, измотать их максимально. Но посмотрим, сколько у них осталось резервов.

По крайней мере, очень хочется, чтобы мы в июле-августе нанесли этот удар, взяли этот плацдарм. Я думаю, что будет летняя кампания и будет зимняя кампания 23-24 года, два этапа будут наступательные. Первый этап мы должны, видимо, войти в Купянск по этому направлению, и Северск, встать прямиком к Славянску. Следующий этап – это будет Славянск, продвижение и взятие в кольцо Харькова. Ну, Краматорск – само собой пойдет. Взятие Краматорска будет автоматически означать, что теми силами, которыми мы здесь находимся, мы сможем взять этот укрепрайон, он сам падет фактически… Авдеевка-Угледар», – отметил Хайруллин.

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