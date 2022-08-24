Военкор рассказал о сроках освобождения Донбасса
Освобождение Донецкой области может занять у союзных войск еще несколько месяцев.
Об этом в эфире интернет-канала «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Коц объяснил важность недавнего освобождения поселка Пески – пригорода Донецка, и рассказал, почему союзные войска не продвигаются быстрыми темпами.
«Идет продвижение, идет постепенное выдавливание противника из пригородов Донецка, но этот процесс, к сожалению, не быстрый. Но он идет… Выдавливание противника из Песок имело и стратегическое значение, и психологическое, потому что все эти восемь лет, если представить осаду Донецка как некую пасть жестокого зверя, то Пески – это был такой клык, который вонзился прямо в предсердие города, предсердие столицы ДНР. Фактически это пригород, богатый пригород, престижный район, фактически находится в черте города, от города отделяет только аэропорт Донецка, который был разбит еще в 14-15 годах. И ассоциировались они с тем государственным террором, который Украина практиковала все эти восемь лет.
Конечно, когда идет штурм этого населенного пункта, в Донецке это восприняли если не с ликованием, то с неким облегчением. Штурм шел непросто, на некоторых участках противник очень серьезно упирался, потому что были возможности для этого – восемь лет этот город готовили, в том числе и к возможному штурму. Там уже не осталось мирных жителей, там каждый дом был превращен в огневую точку, в каждом доме находился склад с оружием и боеприпасами, то есть, боевикам киевского режима не нужно было таскать на себе много экипировки, много боеприпасов – все было заготовлено на точках, и между домами сообщение шло по вырытым окопам, то есть, люди практически не появлялись на поверхности. Это, конечно, была достаточно сложная задача, но 11-й полк, батальон «Сомали» с этой задачей справились, выдавили противника из Песок.
Это не значит, что ликвидировали угрозу с этого направления… Это уже начало выдавливания противника от Донецка. Сейчас идут бои в сторону населенного пункта Первомайское, развивается наступление на север, в сторону населенного пункта Водяное, если мы говорим о западной траектории, то это расширение влияния Донецкой народной республики ближе к бывшим административным границам», – отметил он.
«Северное направление – это постепенный охват Авдеевки, которая ассоциируется у жителей Донецка с артиллерийским террором, который Киев устраивал все эти восемь лет, и особенно в последние полгода. Без широких охватов таких больших населенных пунктов, как Авдеевка, взять ее будет крайне сложно. Но постепенно этот процесс идет. Также в западную сторону развивается наступление в сторону Марьинки. Уже 75% этого населенного пункта находится под контролем союзных сил, но освобождение Донецкой области – это вопрос не ближайших недель, я думаю, это вопрос ближайших месяцев», – заявил Коц.
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