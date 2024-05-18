Военкор: Россия начинает выигрывать в войне резервов

Харьковская операция ослабляет другие участки фронта и заставляет украинское командование реагировать, бросая в бой резервы, которых у Украины ограниченное количество.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас на протяжении недели пытаемся окружить Волчанск, и пока мы заняли северные районы этого города, и хорошее продвижение идёт к западу, то есть мы начинаем так огибать. Но взятие Волчанска грозит очень многими проблемами украинским войскам, которые стоят в ложбине между Северским Донцом и речкой Оскол. Но то, что происходит сейчас на Харьковском направлении, и та переброска средств, которую производит Украина, они позволяют надеяться, что где-то у них сил начнёт не хватать, и мы сможем там ещё сильнее.

То есть Харьковская операция может играть роль некого громоотвода, с помощью которого мы начнём рвать на других направлениях. А с резервами у них не очень хорошо. Уже Буданов говорит, что все свои резервы он истратил, всех отправил на Харьковское направление. Минобороны пехотные части также перекидывает на Харьковское направление, и это грозит большими проблемами на других участках фронта. У меня большие надежды на Часов Яр – это всё-таки очень важный узел обороны в Донбассе», – сказал военкор.