Военкор: Сирийская молодёжь не против вхождения в состав России

05.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Конфликт в Сирии имел корни, напоминающие Украину, – клан Асада, как в свое время «Семья» Януковича, монополизировал все сферы влияния в бизнесе.

Об этом в эфире YouTube-канала «Grey Zone» рассказал бывший одесский депутат, военкор Игорь Димитриев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Димитриев пояснил, что клан Асада представлял религиозное меньшинство алавитов, что вызывало раздражение у остальных элит.

«Было такое напряжение внутри – любая попытка залезть в бизнес, надо было залазить только через алавитов, не вообще всех, а конкретно нескольких кланов, как Янукович со своей семьёй. Они ещё с папы Хафеза Асада посадили везде своих родственников на ключевые позиции, те стали рассматривать все отрасли экономики как собственную кормёжку», – завил Димитриев.

Он отверг обвинения либералов в «бесполезном» и «дорогостящем» участии России в сирийской кампании.

«Что мы там делаем? Я исхожу от того, что власть как таковая – это наиболее сильная позиция, чем деньги. Власть над миром, над регионом можно конвертировать в деньги, и это воздастся с лихвой. Поэтому считать, что ты можешь сэкономить на вооружённых силах и вложить в больницы деньги, и это принесёт какую-то выгоду – это очень наивно…

Это однозначно повышает авторитет РФ как государства, это расширяет круг её возможностей и инструментариев, например, по контролю газового рынка, нефтяного рынка.

Много повторяют, что Катар готовился вместе с Турцией провести в Европу трубопровод. Это не сводится к одной трубе, но является одним из важных моментов.

В целом мы должны были закрепиться в этом регионе, чтобы показать, что мы – игрок в этой глобальной игре, и у нас есть определённые интересы и определённые требования», – сказал военкор.

«Только 20 процентов территории было под контролем Асада на тот момент, когда Россия туда вступила. Почему мы не поддержали какую-то более перспективную группировку? Ведь алавиты, к которым принадлежит Асад, – это, я так понимаю, меньшинство, которым еще и большинство недовольны», – спросил модератор канала.

«Были такие фантазии, что можно предложить какую-то альтернативную фигуру, но, с одной стороны, таким образом, начинали разрывать отношения с верными условно союзниками-алавитами во главе с Асадом, во-вторых, сложно было рассчитывать с нашими политическими технологиями на лояльность какой-то группировки, например, суннитской, которую приведут к власти», – сказал Димитриев.

Сейчас контроль властей Сирии восстановлен над 70% территории страны. Однако оставшиеся провинции контролируются протурецкими боевиками или курдами, которых поддерживают США.

«Россия должна научиться такой вещи как колонизация…Сейчас в мире разворачивается очередной этап, как сто, двести лет назад – колониальных войн. То есть, они такую форму носят – государства включаются не прямо, а ставятся свои ставленники, определяются финансовые интересы. В данном случае это очередной этап колониальной войны – кто будет с Ближнего Востока получать дивиденды, газовые, или рынки чего-то, или какие-то бонусы, как с Африки – добыча полезных ископаемых. Это в каждом случае свой момент.

Важно захватить какую-то зону влияния пошире, побольше и сделать это максимально жёстко, оперативно и закрепиться на месте. Это такая же тактика, как военная, только она в большем смысле политическая, дипломатическая.

У наших до сих пор не получается закрепиться, поэтому и отношение к колониальным войнам такое скептическое – «опять мы вбухаем бабки непонятно во что». А тут есть во что.

Иран, например, который значительно меньшие успехи показал в сирийской войне, хотя тоже в ней участвовал, начал полностью заходить в экономику Сирии. Сирия – это такая ближневосточная фабрика одежды, медикаментов, продуктов питания для всего региона полностью….

Мы победили, что мы можем здесь получить? Давайте «Газпром» заведём на добычу. «А что-то здесь мало газа, а зачем мы тогда воевали?». Но там выхлоп совершенно в другом – в контроле этого ближневосточного рынка. Вы получаете в руки фабрику и можете её минимальными средствами, когда там всё стоит копейки, когда только русские туда заходят, можно её получить за три копейки. Просто дать ей кредиты российских банков, деньги которых непонятно зачем уходят в западные структуры.

А можно просто получить не только регион как психологический эффект – ты блокируешь любые чужие проекты, газовые или какие бы то ни было. Получить эту зону как экономического твоего влияния, ну и плюс отдых на Средиземном море. В России нет Средиземного моря», – отметил военкор.

По его словам, молодежь в Сирии настроена к России более чем лояльно – даже готова на вхождение в состав РФ.

«Как-то «квасил» в Дамаске в одном баре с молодыми ребятами, они сунниты, христиане – разные, и все бухали. Одних «Аллах не видел», другим как бы положено, и они говорят: «а зачем вы менжуетесь, мы слышали у вас в РФ можно быть даже республикой отдельной, как Чечня со своим президентом. Зачем это изображать, пусть у нас будет главный президент Путин, а мы вступим к вам в качестве одной или нескольких субъектов федерации». То есть, у них такое отношение.

К этому можно по-разному относиться – «нах#р нам здесь ещё одни специфические ребята в России», но, тем не менее, какую-то форму зависимости и влияния можно организовать, потому что запрос на это есть», – рассказал Димитриев.