Военкор: Ситуация на фронте меняется, но помогать должны 80% россиян

15.11.2022  15:15 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия


Нынешнего количества российских войск, даже с учетом 300 тысяч мобилизованных не хватит для того, чтобы переломить ситуацию на фронте, используя военные методы.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешнего количества российских войск, даже с учетом 300 тысяч мобилизованных не хватит для того,...

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По словам Стешина, группировка в 300 тысяч военнослужащих только стабилизирует фронт.

«Дальше либо политики надеются о чем-то договорятся, либо все-таки у Украины подломятся ножки, продолжат ее отключать от электроэнергии и современной инфраструктуры», – заявил Стешин.

Он высказался в поддержку тезиса о том, что война должна стать всенародной и как минимум поддержку фронту должны оказывать большинство россиян.

«И 20% москвичей достаточно, чтобы обеспечить фронт беспребойно тем, что нужно. С квадрокоптерами ситуация уже выровнялась, это не весна. Квадрокоптеры есть в войсках, есть и теплые вещи, и так далее.

Я сам подписался, помогаю гуманитарщикам, завожу, отвожу, координирую, рекламирую сбор. Это работает гражданское общество. Но если бы было вовлечено в него хотя бы 80% жителей России, может быть, мы бы имели и другие результаты к девятому месяцу», – резюмировал военкор.

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