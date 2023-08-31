Военкор сообщил о «прорыве фронта под Вербовым»

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На самом горячем участке фронта – возле села Работино – продолжаются бои. ВСУ так и не смогли установить контроль над всем населенным пунктом – на юге позиции удерживают российские военные. Однако украинцы пытаются расширить плацдарм и выбить русскую армию из соседнего села Вербовое.

«Оцените в целом красоту ума укров: положив половину своей лучшей штурмовой бригады и триумфально не взяв село Работино, укры просто тупо объявили его своим (надо понимать, ко дню Независимости, чтобы Зеленского порадовать) и теперь делают вид, что его нет, обходят по полям и пытаются воевать следующие укрепрайоны», – комментирует военкор Марат Хайруллин.

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Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев отмечает некоторые успехи ВСУ.

«Сейчас ВСУ сместили вектор атаки и пытаются занять высоты расположенные между Работино и Вербовым, им удалось занять ряд позиций в поле и приблизиться к Вербовому», – написал Царев.

Военкор Ростислав Марсов уточняет:

«ВСУ прорвали фронт под Вербовым, где стояли барсята и 58-я армия. Та сама армия, где уволили генерала Попова за критику из-за отсутствия ротаций и средств кбб. Элитных подразделений там нет», – утверждает Марсов.

Вестник 1430 полка, сформированного из мобилизованных Москвы, утверждает, что «противник смог преодолеть не более 100-150 метров и попал под шквальный огонь российской артиллерии».

«Им удалось занять ряд позиций в поле. Наши парни пытаются выбить их артиллерией. Идут тяжёлые бои», – в свою очередь сообщает канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

Журналист из ДНР Алексей Акутин отмечает, что ВСУ в районе Работино делают ставку на численное превосходство, сконцентрировав здесь значительные силы. Однако преодолеть российские минные поля не получается, украинские войска оказываются в «огневом мешке».

«Продвижения противника нет, так как наша авиация и артиллерия постоянно наносят удары по хохлам, сгрудившимся в «мешке»… Если бы не минные поля, то наша оборона обвалилась бы на этом участке фронта из-за естественных причин по «херсонскому варианту», так как соотношение сил по личному составу между ВСУ и МО РФ превысило уже 9 к 1. Поэтому командование ОГ «Восток» бешеными темпами укрепляет линии обороны: не только первую, но и вторую, и следующие… еще раз повторю, продвижения у ВСУ нет, противник наступает преимущественно пехотой, которая своими собственными ногами «разминирует» минные поля», – пишет Акутин.

«Вооруженные силы России удерживают оборону на крохотном хуторе под названием Работино, дольше, чем ВСУ обороняли Мариуполь, включая осаду подземелий Азовстали», – замечает депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.