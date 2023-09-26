Военкор сравнил ракетный удар по штабу ЧФ с укусом мухи

По сравнению с масштабами последствий ракетных и дроновых попаданий РФ по объектам Украины, урон от атак, вроде поражения штаба Черноморского флота в Севастополе, мизерный.

Об этом в своём видеоблоге заявил находящийся в ДНР военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед Генассамблеей, видимо, пытались в очередной раз уговорить Лаврова, был прилёт по штабу Черноморского флота. После этого сразу активизировались разговоры о том, что американцы передадут свои дальнобойные ракеты украинцам. То есть нам намекают прямо, что будут болезненные удары, если мы не пойдём на переговоры, не согласимся с условиями американцев, то эти удары продолжатся уже вглубь городов наших на 300 километров вперёд. Мы прекрасно знаем, что «наши партнёры» всегда реагируют на свои неудачи одним и тем же образом – они повышают ставку. Этот удар ракетами по штабу ЧФ – это как раз повышение ставки, и дальше они говорят: а мы сейчас вообще ракеты предоставим. И наша подчёркнуто спокойная реакция, она как раз свидетельствует о том, что мы готовы к дальнейшей эскалации», – сказал Хайруллин.

Также он привёл живописную аналогию с произошедшим.

«Представьте себе такого мамонта, который в хоботе душит обезьяну, и вокруг стая мух летает, и пытаются его как-то укусить. И мамонт непроизвольно ухом дёргает, и мухи кричат: смотрите, мамонт ухом повёл, ему как больно, сейчас он бросит нашу обезьянку. Конечно, по сравнению с тем, что мы им наносим в тылу, какой разгром устраиваем, вот это всё – это даже не как слону дробина, а аналогия, что стая мух пытается укусить мамонта. Да ему плевать на всё, потому что понятно, что всё – он сцапал эту обезьяну и выпускать её не хочет», – смоделировал военкор.