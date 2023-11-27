Военкор Стешин: Есть ощущение, что на переговорах Россию опять обманут

Михаил Рябов.  
27.11.2023 12:44
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Похоже, что России опять навязывают переговоры по Украине, чтобы обмануть, как уже было в Минске и Стамбуле.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Дмитрий Стешин.

Похоже, что России опять навязывают переговоры по Украине, чтобы обмануть, как уже было в...

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«Мы уже Минском ученые. Два Минска и Стамбул. Я очень надеюсь, что это не случится. Есть ощущение, что нас опять обманут – поводят за нос», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Стешин привел пример единственных приемлемых, по его мнению, переговоров.

«С комендантом Берлина 30 апреля тоже вели какие-то переговоры. Если в таком формате – то сохранятся жизни ребят и мирняка», – сказал он, выразив надежду, что гарнизон ВСУ в Авдеевке выйдет на переговоры о капитуляции.

В целом военкор отмечает снижение активности ВСУ и попытки окопаться.

«У меня есть такое эмпирическое ощущение, что забрезжил какой-то финал, и это наш финал.

Я вернулся, на днях был в одной из двух основных точек контрнаступа – Угледарское направление. Зафиксировал сдутие контрнаступа.

Противник пытается окапываться, а наши ему не дают, причем, с формулировкой: «Нам же наступать, нам не надо, чтобы они накопали каких-то тут укреплений».

Интенсивность артиллерийского огня противника близка к нулю. Ребята это связывают и с недостатком боеприпасов, и с полным износом западных артсистем. Они же их не жалели – думали, что привезут, сколько попросят. А на повышенных зарядах стволы изнашиваются очень быстро», – рассказал Стешин.

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