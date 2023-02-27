Военкор Стешин назвал окруженное Приднестровье одной из главных ошибок начала СВО

Приднестровье является особой проблемой для России, решить которую очень непросто.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению военкора, в случае агрессии со стороны Украины, российский гарнизон в ПМР окажется в заложниках, при этом есть большой вопрос, возьмет ли в руки оружие местное население, которое зачастую является обладателем трех паспортов.

«Самый печальный у меня прогноз по поводу Приднестровья. Это длиннейшая кишка, которую невозможно оборонять.

Я не могу понять степень лояльности населения Приднестровья, несмотря на то, что там очень много людей с российскими паспортами, там также очень много украинцев, которые против румын воевали с русскими плечом к плечу во время войны в Приднестровье.

Что сейчас они думают о происходящих событиях, интересно.

Ну и самое главное – людей в Приднестровье матросили 30 лет, не сделав ничего для реального их присоединения к России. Ну, во-первых, это и географически было невозможно. Их мариновали 30 лет, сейчас там у самого активного поколения как минимум три паспорта – российский, молдавский и румынский, и на чьей они стороне будут в этом конфликте, я не знаю.

Там возможна страшная война с нашими миротворцами, с нашим гарнизоном. Допускаю, что мы особо ничего не сможем сделать, им как-то помочь. Допускаю, что не так много добровольцев из Приднестровья, местных граждан, придут на помощь, встанут плечом к плечу с нашими российскими воинами. Все очень печально.