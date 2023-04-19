Военкор Стешин предложил создать для безнадёжных свидомых отдельную область

Владимир Гладков .  
19.04.2023 20:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


После окончания СВО России придётся что-то делать с миллионами сочувствующих бандеровцам «щирых» украинцев – например, высылать их в отдельные области.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После окончания СВО России придётся что-то делать с миллионами сочувствующих бандеровцам «щирых» украинцев –...

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«У нас есть печальный опыт недополотой русофобии, хрущёвской амнистии деятелей бандеровского подполья, и во что это вылилось сейчас.

Но никого нельзя загонять в угол и ставить в невыносимые условия. На Украине обязательно должны быть области, где соберутся все любители вышиванок и соловьиной мовы.

И ещё обязательно надо проследить, чтобы, переезжая туда, они продали квартиры и имущество по честным рыночным ценам, чтобы всё было по-человечески. И тогда через десятки лет мы можем претендовать на какое-то примирение между теми, кто считает себя украинцами, и русскими малоросами

Но на других территориях даже их запаха не должно быть», – сказал военкор.

На это в студии отметили, что в этих «областях» сразу сформируется антиросскийское осиное гнездо, которое продолжит свою бандеровскую деятельность.

«А какие ещё варианты? Только геноцид, но мы это не рассматриваем, мы другие», – добавил Стешин.

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