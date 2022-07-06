Военкор Стешин: «Резервисты в окопах месяцами безвылазно. Плохо это закончится»

06.07.2022  13:37 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Спецоперация


Многие мобилизованные резервисты ДНР остаются на передовой по несколько месяцев, несмотря на то, что их семьи находятся буквально в получасе езды.

Об этом в эфире «Комсомольская правда» рассказал российский военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие мобилизованные резервисты ДНР остаются на передовой по несколько месяцев, несмотря на то, что...

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Радиоведущий напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил дать отдых участвовавшим в боях за освобождение ЛНР, однако добавил, что другие воинские соединения, включая группировки «Восток» и «Запад», должны продолжать выполнять свои задачи по ранее утверждённым планам.

«У нас же есть какая-то ротация. Просто смотрю по новостям, там вернулись ребята, сям. А бедные несчастные мобилизованные резервисты, с которыми вчера в ямах разных прятался, говорят: «Слушай, мы пять месяцев в окопах, семью бы увидеть. Не на Камчатку же ехать, ДНР – маленькая. Мне двадцать минут до дома ехать».

«Мне – тридцать». «Итальянец», их командир, говорит: «Получил увольнительную за пять месяцев – выходные три дня. И то, не дали отгулять. В воскресенье звонят в девять вечера, говорят «Собирайся». И я уехал обратно на передок». У людей-то есть предел, вы чего?», – рассказал военкор.

«Не знаю, к кому сейчас обращаюсь, но я один с ними день провел, мне там жизнь наоборот показалась, а там вот так пять месяцев… С ума можно сойти. Нужно что-то придумать. Хотя бы по двое отпускать, но мне кажется, что, почему-то, никто про это не думает. Плохо закончится, на самом деле», – рассказал Стешин.

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