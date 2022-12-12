Военкор Стешин сравнил ситуацию в СВО с 1942 годом

12.12.2022  15:58 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Спецоперация, Украина


Российская армия в зоне СВО перешла к наступательно-оборонительным действиям.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия в зоне СВО перешла к наступательно-оборонительным действиям. Об этом в эфире радио...

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По словам военкора, это означает, что фронт не остановился на месте, и там, где это возможно, идет продвижение.

«Еще в октябре я увидел, что пошли грузовики, платформы с бетонными надолбами, пошли они на Запорожье, на Херсонщину, под Волновахой я обнаружил, не скажу, где, что строят «зубья драконов». В принципе, уже было понятно, что решение о том, что война переходит в активно позиционную фазу, – она активная, это не стояние друг напротив друга, – решение уже принято, но до нас его пока не довели.

Что мы сейчас наблюдаем? Фронт, по большому счету, подморожен, но традиционные точки соприкосновения и боевых действий, они остались и даже развиваются…

Так называемые наступательно-оборонительные бои. Есть аналоги в истории, причем, именно на той же местности, о которой мы говорим сейчас в эти минуты. Это наступательно-оборонительные бои 42-о года, до 43-го там бодались, наступали, отступали», – напомнил Стешин.

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