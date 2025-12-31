Военкор Стешин: Суд отпустил мигрантов, напавших на депутата Госдумы – рассчитывая, что не заметят под Новый год

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Самаре суд отпустил из-под стражи двух мигрантов, напавших на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Решение, очевидно, пролоббировано и специально вынесено перед праздниками, чтобы избежать возмущения общественности.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У меня сегодня просто планка упала… Была история с депутатом Госдумы Матвеевым, когда два АУЕшника и ММАшника, приезжей национальности, шли по Самаре, и просто били встречных людей. Успели избить трех или пять человек. А Матвеев выскочил, вмешался, ему рассекли голову. И сегодня суд их отпустил. Это что, плевок всей нашей государственной системе прямо в лицо, что ли, под Новый год? И отпустили так втихую, рассчитывая, что сейчас празднички будут неделю, никто не чухнется, а после Рождества все забудут», – возмущался Стешин.

Он подчеркнул, что это системный случай, просто резонансный из-за участия депутата, но подобные оправдательные приговоры в делах с фигурантами-мигрантами случаются регулярно.