Военкор Стешин: Суд отпустил мигрантов, напавших на депутата Госдумы – рассчитывая, что не заметят под Новый год
В Самаре суд отпустил из-под стражи двух мигрантов, напавших на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Решение, очевидно, пролоббировано и специально вынесено перед праздниками, чтобы избежать возмущения общественности.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«У меня сегодня просто планка упала… Была история с депутатом Госдумы Матвеевым, когда два АУЕшника и ММАшника, приезжей национальности, шли по Самаре, и просто били встречных людей. Успели избить трех или пять человек. А Матвеев выскочил, вмешался, ему рассекли голову. И сегодня суд их отпустил.
Это что, плевок всей нашей государственной системе прямо в лицо, что ли, под Новый год? И отпустили так втихую, рассчитывая, что сейчас празднички будут неделю, никто не чухнется, а после Рождества все забудут», – возмущался Стешин.
Он подчеркнул, что это системный случай, просто резонансный из-за участия депутата, но подобные оправдательные приговоры в делах с фигурантами-мигрантами случаются регулярно.
«Уже система сама себя защищать не может. В Твери избили женщину-милиционера – преступников отпустили в зале суда.
И только после скандалов что-то решается. Да, мы подняли скандал, и я уверен, что этих мразей обратно за решетку посадят, и отвесят им столько, на сколько они сделали. Но система не меняется. Она продолжает штамповать эти оправдательные приговоры каким-то мразям, которых мы вообще не звали в свою страну.
Если человек въезжает в Израиль по браку, сразу после развода ему дают 24 часа на депортацию. А у нас в Магадане какая-то понаехавшая мразь оскорбляла бойцов СВО, а её не смогли депортировать, потому что у неё сын здесь. А нам нужен такой гражданин?» – добавил военкор.
