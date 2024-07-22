Военкор Стешин заявил о позиционном тупике на ЛБС у ВС РФ

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Российская армия переживает позиционный тупик на линии фронта из-за засилья украинских беспилотнкоов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Суть простая. Получается, что противник контролирует наши тылы. Занимать какие-то новые позиции мы можем, но мы не можем обеспечить на этих позициях ротацию наших бойцов, подвоз боеприпасов, эвакуацию раненых, потому что противник контролирует наши тылы», – отметил Стешин.

В качестве примера он привел драматичную историю о том, как боец с ранением в пятку был вынужден провести месяц в блиндаже на Марьинском направлении, потому что его эвакуация стоила бы жизни десятков человек. Российские беспилотники сбрасывали ему батареи для рации, медикаменты, еду и воду.

По словам Стешина ВСУ научились выводить из строя российские установки радиоэлектронной борьбы.

«Палка о двух концах. Ставится мощный РЭБ — ложится вся связь наша в округе. Этот РЭБ сбивает работу и наших дронов, потому что частоты одни и те же. Все вынуждены переходить на древнюю проводную связь. Телефон «Таб». Его конструкция с первой Мировой войны практически не изменилась. Ставим более слабые РЭБ, их взламывают. Один дрон выходит в лоб на установку, а два с тыла, прижимаясь к земле между деревьев, и выбивают его», – сказал Стешин.