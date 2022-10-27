Военкор: Суровикин пока что не переломил негативную ситуацию в зоне СВО

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Ситуация в зоне боевых действий после назначения командующим СВО Сергея Суровикина стабилизировалась – линию фронта удается удерживать от дальнейшего продвижения украинцев, однако ни о каком негативном для ВСУ переломе говорить не приходится.

Об этом говорится в анализе, опубликованном военкором Юрием Котенком, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Более того, по данным Котёнка, по-прежнему есть сторонники сдачи Херсона врагу.

«На Херсонском направлении хорошо долбим их в обороне. Десант валит укроп пачками, валит и валит, а они прут и прут. Держимся на зубах. По «качелям» Херсона – бодания на самом верху. Есть группа, которая считает, что город надо оставить. Есть группа, которая считает, что удержим. Из-за того, что, как всегда, бардак, есть толпа, которая выводит за Днепр, кого может, а есть толпа, которая параллельно с этим копает. Ощущение, что правая рука не ладит с левой», – описывает ситуацию военкор.

Без воодушевления он перечисляет проблемы на Донбассе.

«Угледарский выступ противника срезать не удалось. Без комментариев действия командования отдельных частей. Наступаем на одни и те же грабли (как и противник), что чревато потерями даже в мотивированном готовом подразделении, где не бегают, не трусят, не отступают. Застыл фронт у Авдеевки. Странная конфигурация между Авдеевкой и Красногоровкой/Марьинкой: Пески взяли, чистим Первомайское, ползем на запад, а слева противник и справа — в Авдеевском укрепе, который не охвачен, не взят. До сих пор не оседлали даже ДКАД. Промедление. Нехватка сил. Не складывается впечатление стратегического замысла. Каждая операция подразумевает стратегический замысел, промежуточные результаты, рубежи, конечный результат. ЗАМЫСЕЛ какой? Наступаем, где наступается, не будет наступаться — перестанем наступать. Что с боевым планированием? Что делаем или реагируем, как в политике, вторым номером? Президент поставил задачу — обезопасить Донбасс, отодвинуть противника от Донецка. Почему не наступаем от Угледара с глубоким охватом Авдеевки снизу, с юга, с загибом вправо, условно от Волновахи наверх? С тем, чтобы развернуть противника правым флагом. Параллельно с этим наносить короткие удары силами по всей лбс, чтобы помочь условно наступающему соседу слева. Работать не широким охватом, а срезая линию фронта ударом во фланг, создавая угрозу южному флангу Авдеевки. Почему, перейдя в оборону на границе ЛНР и Харьковской обл., параллельно не наносим тревожащие удары противнику во фланг со стороны Белгородской области, раздергивая его резерв, постоянно угрожая на Харьковском направлении? Этим оттянем, отвлечем силы противника, не дадим ему перебросить резервы на Сватово, создадим угрозу в районе Харькова/за Харьковом. Почему не делаем этого? Ударил — отошел, растягивай противника, раздергивай ему резерв, не давай сосредоточиться на наступлении на Сватово. Есть места, где можно пытаться создавать проблемы, если не хватает сил наступать. Мы же ушли просто в глухую оборону и принимаем удары. ПОЧЕМУ? Из-за чего так? Замысла не видно в этих телодвижениях», – перечисляет Котенок.

Он уточняет, что именно из-за отсутствия отвлекающих ударов забуксовало освобождение Артемовска.

«Нужно выбить оружие, которое дает противнику тактическое преимущество в моменте — «Хаймарс», с которым сложно бороться. Почему не можем модернизировать БПЛА «Герань» под оперативно-тактическое звено? Он может нести больший заряд, у него хороший ресурс под модернизацию, чтобы выбить «Хаймарсы», которых не так много на земном шаре, уже большая часть — на Украине. Это критически важно. Почему не ищем варианты, свои уловки для нейтрализации РСЗО противника? Что с мостами будем делать? У Ирана реально существуют высокоточные ракеты, позволяющие наносить удары по мостам. Если у нас таких нет, давайте закупим и выбьем мосты», – продолжает перечислять вопросы Котёнок.