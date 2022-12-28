Военкор Татарский опубликовал фото землянки в Донбассе, где Пригожин встретился с бойцами

28.12.2022  15:33 (Мск), Москва
Андрей Иванов.  
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Война, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация


Военный корреспондент и блогер Владлен Татарский опубликовал фотографию с передовых позиций российских бойцов в Донбассе, куда недавно приезжал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

В своем Telegram-канале он заявил, что предприниматель «купил гостиницу» в Донбассе. Речь идет о фотографии землянке, где ранее Пригожин встретился с бойцами и узнал, как у них дела.

Военный корреспондент и блогер Владлен Татарский опубликовал фотографию с передовых позиций российских бойцов в...

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«Пригожин приобрел себе новую гостиницу на Донбассе.

Та самая землянка из недавнего видео», – написал Татарский.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала видео с участием Пригожина, которого в СМИ называют основателем ЧВК «Вагнер». В ролике он общается с русскими бойцами в Донбассе. Кроме того, также был опубликован комментарий бизнесмена на вопрос журналистов о ситуации со снарядами на передовой.

«А что касается проблем, которые, к сожалению, возникают на каждом шагу, надеюсь, что мы их решим. Будем решать и заставим решить… И отдельно парни просили передать, когда доберусь до нормального интернета. Когда сидишь в теплом кабинете, то проблемы передовой плохо слышны», — сказал предприниматель.

До этого в Сети распространился ролик, в котором российские бойцы в резкой форме обратились к главе Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову, заявив о дефиците снарядов на Бахмутском направлении. Журналисты даже предположили, что видео сделано украинцами в рамках информационной войны. Они обратились к Пригожину за комментарием, после чего предприниматель лично отправился на передовую.

Как известно, на Бахмутском направлении сейчас наблюдаются самые ожесточенные бои в Донбассе. ВСУ расположило в районе стратегически важного города порядка 60 тысяч бойцов. Однако это не останавливает продвижение «музыкантов».

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