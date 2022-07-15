Военкор: Ударами по Николаеву срывается контрнаступление ВСУ

15.07.2022  17:26 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Николаев, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российские военные усиливают удары по объектам ВСУ в Николаеве, чтобы сорвать подготовку украинских формирований к наступлению на Херсон.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил военкор Юрий Барабашов.

Российские военные усиливают удары по объектам ВСУ в Николаеве, чтобы сорвать подготовку украинских формирований...

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По информации Барабашова, украинским военным удалось избежать массового уничтожения в результате сегодняшних ударов, потому что они покинули объекты незадолго до этого.

«Возросшая активность ударов по военным объектам в Николаеве в последние дни связана с подготовкой ВСУ наступления на Херсонском направлении. По всему городу рассредоточена техника ВСУ, которая готовится к выдвижению на передний край.

Прибывают подразделения из других регионов Украины, оснащенные западной техникой и подготовленные натовскими инструкторами. Они занимают новые гражданские объекты, которые с этого момента, перестают быть гражданскими, а становятся частью военной инфраструктуры и законными целями.

Это также относится и к гостинице «Николаев» и к корпусам университетов, пораженных ракетами ВС РФ. Во всех них совершенно точно располагались силы ВСУ и иностранные наемники. Правда, по имеющимся данным, из гостиницы «Николаев» ВСУ успели съехать за несколько часов до удара, как и еще из нескольких расположений в бывших гражданских объектах, которые в этот день подверглись поражению.

Это свидетельствует о том, что украинские войска проводят передислокацию, выдвигая силы малыми группами в район запланированного наступления», – заявил Барабашов.

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