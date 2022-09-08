Военкор: В Балаклее ситуацию удалось стабилизировать с критически негативной до негативной

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Новости Украины

Балаклея остается под контролем ВС РФ, а вчерашние слухи о ее потере объясняются журналисткой некомпетентностью.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет военкор Владислав Угольный.

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«Итак, в районе Балаклеи подошло некоторое количество резервов и, судя по всему, ситуацию удалось стабилизировать с критически негативной до просто негативной», – отмечает он в своем телеграм-канале.

По его словам, вероятнее всего российские войска полностью вышли из Чкаловского выступа.

«Фронт стоит напротив Шевченково. У ВСУ сорвалась вторая попытка его штурма. Вероятнее всего две ударных группировки ВСУ (западная и юго-западная) соединились. Также занятое пространство позволит подтянуть артиллерию поближе. Однако зачисткой сел хохлы пока что не занимаются, действуя манёвренными группами», – указывает Угольный.

При этом он уточняет, что удары севернее трассы Чугуев — Купянск не фиксируются.

«Вместо этого ВСУ развивают удар южнее, на полное окружение Балаклеи и перерезание сообщения между Купянском и Изюмом. Степень продвижения здесь неизвестна, реперная точка здесь перекресток на трассе М03 у Веселого», – продолжает автор.

Он также добавляет, что поступает информация о форсировании Северского Донца между Балаклеей и Изюмом в направлении на Савинцы:

«Возможно они уже потеряны, но это не имеет подтверждения на данный момент. Это третья ударная группировка ВСУ, которая пойдет на соединение с первыми двумя как раз в районе перекрестка трассы М03».

Кроме того, утверждается, что в Балаклею смогли пройти резервы.

«Вчерашние сообщения о том, что её оставляют — журналистская некомпетентность. Оставление города перепутали с эвакуацией раненных. При этом оперативная ситуация вокруг Балаклеи ухудшается и перед русской армией стоит вопрос сохранения связи между гарнизоном Балаклеи и остальной армией», – предупреждает Угольный.

При этом, пишет он, на Изюмском направлении критической активизации не происходит, но сообщается о концентрации сил ВСУ.