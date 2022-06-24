Военкор: В городской черте Лисичанска начались бои

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Новости Украины

Попавшие в окружение в ЛНР националисты украинских вооружённых формирований действуют по натовским методичкам, как себя вести, оказавшись в плену.

Об этом в эфире Первого канала с места событий рассказал военкор Евгений Лисицын, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас проводится зачистка Горского. Очень много там осталось военнослужащих ВСУ, которые переодеваются в гражданское и ведут себя, как местные жители. Это специально подготовленные бойцы, которые то прячутся по подвалам, то просто гуляют по мирному населённому пункту. Каждого нужно проверять, потому что это очень опасно, они могут сейчас затаиться, а потом сделать большую беду. Поэтому проверять нужно абсолютно каждого человека, который там остался», – сообщил Лисицын.

Также он рассказал о своих впечатлениях от общения со сдавшимися в плен украинскими националистами.

«Они все как один рассказывают одну историю: мы стреляем в воздух, мы не воевали, мы ничего не делали. Но после продолжительной беседы они начинают рассказывать, что проходили продолжительное обучение в Латвии, Литве, Польше, Германии, кто-то даже в Америке проходил обучение. Много изъято натовского вооружения, склады прям – гранатомёты, осколочно-фугасные снаряды. После продолжительных бесед с военнопленными, они сами откровенно говорят: да, нас обучали, что нам говорить, но в виду того, что мы попали в окружение, если сейчас мы не скажем правду, мы будем сидеть, поэтому мы решили сдаться и поэтому вам всё рассказываем», – сказал военкор.

В то же время военный корреспондент Семён Пегов со ссылкой на свои источники на передовой сообщает, что бойцы НМ ЛНР и ВС РФ вошли в Лисичанск.

По его словам, уже в городской черте на окраинах идут бои.