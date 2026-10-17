Военкор: Вопли украинцев об «отключении Starlink» – это ИПСО против Трампа
Сообщения об отключении Starlink для ВСУ могут оказаться антитрамповской дезинформацией Зеленского и его европейских хозяев.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вся эта история с замедлением Starlink вызывает все больше и больше вопросов. Вот сегодня опять Трамп и Маск говорили о том, что они не причем, они не замедляли интернет, никто такую команду не давал.
Я считаю, что никто Starlink не замедлял, никто Starlink не ограничивал. Это вполне может быть какой-то «подставой» для Трампа.
То есть, все эти причитания всяких там заштатных советников уволенного министра обороны – это просто психологическая информационная операция Зеленского и его европейских хозяев, которая нацелена на Трампа», – сказал Коц.
«За три недели до промежуточных выборов ему вдруг предъявляют за замедление Starlink – и демократы, и республиканцы. Первые, естественно, хором это делают, вторые – раскололись. Одни громко высказались, а большинство, включая руководство, просто промолчало», – обратил внимание военкор.
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