Сообщения об отключении Starlink для ВСУ могут оказаться антитрамповской дезинформацией Зеленского и его европейских хозяев.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся эта история с замедлением Starlink вызывает все больше и больше вопросов. Вот сегодня опять Трамп и Маск говорили о том, что они не причем, они не замедляли интернет, никто такую команду не давал.

Я считаю, что никто Starlink не замедлял, никто Starlink не ограничивал. Это вполне может быть какой-то «подставой» для Трампа.

То есть, все эти причитания всяких там заштатных советников уволенного министра обороны – это просто психологическая информационная операция Зеленского и его европейских хозяев, которая нацелена на Трампа», – сказал Коц.