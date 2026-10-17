Военкор: Вопли украинцев об «отключении Starlink» – это ИПСО против Трампа

Максим Столяров.  
17.10.2026 20:13
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политические диверсии, США, Украина


Сообщения об отключении Starlink для ВСУ могут оказаться антитрамповской дезинформацией Зеленского и его европейских хозяев.  

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сообщения об отключении Starlink для ВСУ могут оказаться антитрамповской дезинформацией Зеленского и его европейских...

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«Вся эта история с замедлением Starlink вызывает все больше и больше вопросов. Вот сегодня опять Трамп и Маск говорили о том, что они не причем, они не замедляли интернет, никто такую команду не давал.

Я считаю, что никто Starlink не замедлял, никто Starlink не ограничивал. Это вполне может быть какой-то «подставой» для Трампа.

То есть, все эти причитания всяких там заштатных советников уволенного министра обороны – это просто психологическая информационная операция Зеленского и его европейских хозяев, которая нацелена на Трампа», – сказал Коц.

«За три недели до промежуточных выборов ему вдруг предъявляют за замедление Starlink – и демократы, и республиканцы. Первые, естественно, хором это делают, вторые – раскололись. Одни громко высказались, а большинство, включая руководство, просто промолчало», – обратил внимание военкор.

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English version :: Читать на английском Военкор: Вопли украинцев об «отключении Starlink» – это ИПСО против Трампа

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