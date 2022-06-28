Военкор: ВС РФ не хватает генералов-импровизаторов и дальнобойной артиллерии

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Новости Украины

Сегодня российским войскам очень не хватает возможностей для манёвренности и импровизации генералов на местах, как это было в годы Чеченской кампании.

Об этом в эфире «Говорит Москва» заявил российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня здесь полно ПВО, здесь мужество лётчиков требуется запредельное. Второе, нам всё-таки противостоят не боевики, а такие же, как мы, даже ментальность похожа, умеют воевать, такие же славяне. Это же кровавая междуусобица, устроенная Западом между народами, которые живут в России – и там, и там одни и те же люди и национальности. Я, может, настрою против себя уважаемый генералитет, но у нас нет таких звёзд, как Шаманов, Макаров, Куликовский, Трошев, у нас нет таких талантливых генералов. Может быть, то, что им было позволено тогда – импровизация, генерация каких-то идей», – сказал Сладков.

Он подчеркнул, что сегодняшняя война совсем другая.

«Там иностранная артиллерия, 155-й калибр, РСЗО, которые используют для нанесения ударов с дальнего расстояния. И по тактико-технической характеристике и дальности поражения у нас «Мста-С», «Мста-Б», «Д-20», «Д-30», максимум 30 километров, хотя я преувеличиваю.

А с их стороны до 47 км эти [американские гаубицы] 777. Французам ещё подморгнём немножко, после того, как эта сволота поставили эти пушки [САУ «Цезарь»] нашему противнику. Всё вернётся. А что касается битвы, она очень серьёзная, и мы побеждаем», – уверен военкор.