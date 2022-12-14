Военкор Ярем рассказал о последней битве бойца с позывным Ташай, вступившего в ЧВК «Вагнер» из тюрьмы

14.12.2022  19:24 (Мск), Москва
Фёдор Иванов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Общество, Россия, Украина


Военкор Ярем в личном Telegram-канале сообщил, что боец ЧВК «Вагнер» Олег Дзарахохов с позывным Ташай погиб на Бахмутском направлении, мужественно сражаясь с противником и ликвидировав четверых врагов. 

Ранее мужчина попал в колонию за членство в преступной группировке. В тюрьме он решил вступить в ряды «музыкантов», чтобы изменить жизнь к лучшему и стать защитником Родины. 

Военкор Ярем в личном Telegram-канале сообщил, что боец ЧВК «Вагнер» Олег Дзарахохов с позывным...

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Дзарахохов сражался на Бахмутском направлении. В последнем сражении он ликвидировал несколько солдат ВСУ и захватил их вооружение. Однако ответный артобстрел врага оборвал жизнь российского штурмовика.  

«Ташай взял на себя расчет АГС-17, ликвидировав двух украинских военнослужащих и захватив гранатомет. 

Затем группа успешно штурманула опорный пункт ВСУ, располагавшийся дальше в лесополосе, закрепилась там и перешла к обороне. Ташай, как рассказали его товарищи, лично ликвидировал еще четырех украинских военнослужащих, проявив самоотверженность и мужество», — пишет Ярем. 

За проявленную доблесть боец получил медаль «За Отвагу». Кроме того, товарищи отметили смелость и мужество Ташая. 

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