Военкор Ярем рассказал о последней битве бойца с позывным Ташай, вступившего в ЧВК «Вагнер» из тюрьмы

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Военкор Ярем в личном Telegram-канале сообщил, что боец ЧВК «Вагнер» Олег Дзарахохов с позывным Ташай погиб на Бахмутском направлении, мужественно сражаясь с противником и ликвидировав четверых врагов.

Ранее мужчина попал в колонию за членство в преступной группировке. В тюрьме он решил вступить в ряды «музыкантов», чтобы изменить жизнь к лучшему и стать защитником Родины.

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Дзарахохов сражался на Бахмутском направлении. В последнем сражении он ликвидировал несколько солдат ВСУ и захватил их вооружение. Однако ответный артобстрел врага оборвал жизнь российского штурмовика.

«Ташай взял на себя расчет АГС-17, ликвидировав двух украинских военнослужащих и захватив гранатомет. Затем группа успешно штурманула опорный пункт ВСУ, располагавшийся дальше в лесополосе, закрепилась там и перешла к обороне. Ташай, как рассказали его товарищи, лично ликвидировал еще четырех украинских военнослужащих, проявив самоотверженность и мужество», — пишет Ярем.

За проявленную доблесть боец получил медаль «За Отвагу». Кроме того, товарищи отметили смелость и мужество Ташая.