Военкор: Запад зачищает от нашего ПВО «поляну» под свои F-16

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Впервые применённые на Харьковщине ФАБ-3000 требуют доработки в точности, при том, что у ВСУ уже появились подобные французские и американские бомбы.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, противник начал применять американскую высокоточку по Белгороду, в частности «Хаймарсы», но большую часть сбивают. Это противник сейчас пытается готовить «поляну» под применение F-16, работать по нашим системам ПВО и РЭБ. С переменным успехом, пока наша ПВО в этом соревновании выигрывает, но и, бывает, пропускает, тоже такое бывает, невозможно всё сбивать. Не стоит ждать на Харьковском направлении каких-то прорывных событий. Наступательная операция сейчас там по факту перешла в оборонительную. Сейчас перекинуты и под Волчанск, и под Липцы огромные силы противника, их там надо методично уничтожать», – рассказал Коц.

По его словам, также имеют место обмены бомбовыми ударами.

«Мы видим, что там начинает применяться ФАБ-3000 планирующий, пока не попадает, но рядом взрывается – тоже приятного мало, когда такая махина. Будем смотреть, как будет эволюционировать этот планирующий боеприпас. У противника, к сожалению, подобный боеприпас тоже есть – это и французские «Хаммеры», и американские авиабомбы, которые наводятся по спутнику. Мне кажется, тот удар в Белгороде, когда обрушился подъезд, это было применение как раз вот такой бомбы», – сказал военкор.