Военкоры не были на передовой – Матвейчев

Владимир Гладков .  
18.05.2023 18:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Спецоперация, Украина


Чаще всего вип-персоны, попадающие на передовую, это большая головная боль и ответственность для бойцов, которым приходится их охранять, вместо того, чтобы выполнять боевые задачи.

Об этом в интервью журналистке Наталье Чугуновой заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чаще всего вип-персоны, попадающие на передовую, это большая головная боль и ответственность для бойцов,...

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«Рассказывают, что Матвейчев не был в зоне боевых действий и так далее. На Донбассе я был и неоднократно. Но, конечно, я не был на передовой. Так и они, военкоры эти, не были на передовой, их практически туда не пускают.

Каждый раз, когда кто-то приезжает из них, это редко бывает такой случай, там выделяют чуть ли не роту охраны, там всё это каждый раз целая проблема, и в войсках их называют «туристами». Так же, как и различных политиков и т.д., которые приезжают и которые отвлекают от боевых действий реальных.

Потому что армия должна воевать, а не сопровождать всевозможных vip-персон, которые к ним на передовую забрели для того, чтобы сфотографироваться», – рассказал Матвейчев.

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