Военкоры не подтверждают уничтожение плацдарма ВСУ на левом берегу у Херсона

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Минобороны РФ сегодня распространило сообщение, согласно которому ВСУ не достигли успеха при попытке сформировать плацдарм на левом берегу Днепра напротив Херсона, куда диверсанты высаживаются на быстроходных лодках, пользуясь опорами разрушенного Антоновского моста как укрытием.

«Все попытки ВСУ переправить и высадить группы диверсантов пресекаются, враг уничтожается… ВСУ несут серьезные потери при попытке переброски дополнительных групп, боеприпасов и медикаментов на лодках и быстроходных катерах. Возможности перебросить тяжелое вооружение на левый берег у ВСУ нет», – говорится в сообщении.

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Губернатор Владимир Сальдо выступил со схожими тезисами второй раз за последние дни.

«Хочу сделать повторное заявление по Антоновскому мосту — никаких плацдармов противник там не создал, и никакого наступательного потенциала у него нет. За последние двое суток артиллеристы группировки войск «Днепр» потопили шесть лодок, на которых пытались переправиться более тридцати украинских военных для последующей высадки у опор моста на левом берегу. Минувшей ночью уничтожили загруженную лодку, на которой боевики пытались эвакуироваться из-под моста на правый берег», – рассказал Сальдо.

Однако журналист Дмитрий Борисенко пишет, что ситуация не столь радостная.

«Они там есть, они там даже подтянули ПТУРы и сожгли несколько наших бронеавтомобилей, их выкуривают, накрывают артой, но ситуация сложная. Они там и сейчас есть. Да, их жгут, но они постоянно пополняют свой десант новыми смертниками. Не много, не более 50 человек, но они там закрепились», – поясняет Борисенко в своем телеграм-канале.

Генерал Апти Алаудинов из «Ахмата» уверяет, что все под контролем.

«Некоторые участки Антоновского моста (образовавшиеся островки после того, как сошла вода) противнику показались легкой добычей для того, чтобы продвинуться и создать плацдарм для дальнейшего броска. На этот участок противником заброшено огромное количество сил и средств. Пытаются занять каждый метр. Но наши подразделения планомерно уничтожают их. Никакого серьезного результата у них нет… Отмечаю во всех своих выступлениях: наша линия обороны выстроена очень достойно. Оборона эшелонирована. Транслируемое из всех мировых утюгов контрнаступление не прошло и первую нашу линию обороны ни на одном участке. Да, где-то временно заняты клочки участков. Но это не несет стратегическую угрозу. У нас нет цели класть бойцов за это. Считалось, что наша первая линия обороны укреплена хуже (относительно второй). Однако враг уперся в первую линию и не может даже через нее продвинуться», – пишет Алаудинов.

Телеведущий Андрей Медведев предупреждает – ВСУ бросят резервы в атаку в ближайшее время.

«11-12 июля саммит НАТО. Где желательно показать весомый результат… И стоит уже сейчас строить варианты, каким будет новая фаза наступления. Антоновский мост в Херсоне это попытка пощупать вариант с высадкой на левом берегу Днепра на малом плацдарме, с последующим расширением. Таких плацдармов, вероятнее всего, будет создано сразу несколько. Причём, это может быть как направлением главного удара, так и отвлечением сил. Личного состава и техники у ВСУ хватит на два главных удара. Даже сейчас, после потери немалого количества танков и БМП», – пишет Медведев.