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Сразу несколько источников сообщают о серьезном продвижении российских войск по направлению к Купянску в Харьковской области, который ВСУ удалось захватить в начале сентября прошлого года, пользуясь нехваткой сил у русских.

«Наши прорвали оборону ВСУ в Харьковской области, и двигаются в сторону Купянска. Противник пишет, что русская армия активно использует мощный перевес в артиллерии. Стреляют пакетами по любому шороху. Все силы хохла в других местах. Мы их прекрасно растянули. Помните, как они нас в начале СВО растягивали, заставляли упираться в «крепости». Ничего этого нет больше. У противника все силы на Запорожье, в Херсоне и на границе с Белоруссией, а мы пошли в наступление там, где нужно закрыть проблему Белгородской области. У противника там сил мало, перевес у нас», – сообщает волонтер Алексей Живов.

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Данные о наступлении подтверждает и военкор Герман Куликовский.

«ВДВ и «Отважные» неплохо продвинулись и сохраняют динамику наступления. Противник теряет опорники, прорвана первая линия обороны. Если кратко, то ВДВ и войска Центрального военного округа похоже за несколько дней прошли больше, чем хохол за почти два месяца «тестировочного наступа» на юге. Про потери хохла понесённые в наступе вообще молчу. На самом деле направление Сватово-Кременная очень важно, отсюда кратчайший путь к Славянску и вообще данный участок фронта крайне тяжел из-за лесов и особенностей рельефа», – пишет Куликовский.

Участник кампании в Чеченской республике полковник Геннадий Алехин сообщает, что в ночь с пятницы на субботу в районе Волчанска в Харьковской области была разбита колонна ВСУ из примерно 50 машин.

«Скорее всего, это была переброска личного состава, техники и материально-технического имущества ближе к линии фронта, в направлении Изюма и Купянска», – сообщил Алехин в блоге военкора Александра Сладкова.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев цитирует турецкие источники, комментирующие действия на купянском направлении.

«Россия с каждым днем наращивает свои атаки на этом участке, вынуждает ВСУ перебрасывать подкрепления с юга, что ослабляет украинскую группировку. Российская армия явно неспешно готовится к крупным атакам, и линия Оскольский рубеж (Купянское направление) является ее первым испытательным полигоном».