Военкоры: В аресте Шамарина не будет смысла – если не появится нормальная связь на фронте

Замначальника Генштаба РФ, начальник Главного управления связи (ГУС) вооруженных сил генералейтенант Вадим Шамарин был задержан сегодня утром в Москве.

Его доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По версии следствия, генерал-лейтенант Шамарин получил взятку в размере 36 миллионов рублей от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам.

Как сообщили в 235-ом гарнизонном военном суде, Шамарин арестован на два месяца. Также арест наложен на его имущество и банковские счета. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Новые задержания по делу генерала ожидаются еще до конца мая.

При этом Высоков и Гришина, а также бывший акционер компании Игорь Морозов были арестованы еще в июле прошлого года. В их уголовном деле уже тогда фигурировали должностные лица ГУС.

Предшественника сегодняшнего фигуранта Халила Арсланова арестовали ещё в 2020 году, однако следственные действия по тому делу продолжаются до сих пор. Примечательно, что в его защиту выступала ныне переехавшая на Запад «Новая газета».

Военный эксперт Владислав Шурыгин говорит, что состояние связи в российской армии было неудовлетворительным на всех 15 войнах, на которых ему довелось побывать. Он считает, что Шамарина нужно судить не за взятку, а за преступное бездействие, халатность и содействие врагу.

«Сегодня в условиях СВО, все то, что происходит с нашей связью, идет по разделу военных преступлений. За два года мы так и не смогли выстроить полноценную, широкополосную, закрытую цифровую связь, которая работала бы в масштабе всех войск. Постоянные закупки систем связи волонтерами и спонсорами – это лишнее подтверждение того, что наше управление связи совершенно не выполняет обязанности, которые на него возложены», – сказал Шурыгин.

Его слова подтверждает военкор Дмитрий Стешин.

«Мой виртуальный друг, офицер-артиллерист СКВО, за месяц до начала 08.08.08 корректировал артогонь на учениях по мобильному телефону. И все корректировали. А потом, когда началось, корректировали даже по спутниковому телефону Иридиум “Комсомольской правды”. Потому что грузины всю сотовую связь заглушили. Сейчас на СВО связь на “Тапиках” – телефонах, конструкция которых не сильно изменилась с 1914 года», – написал Стешин в своем тг-канале.

Еще одну историю рассказывает его коллега Александр Коц.

«5 лет назад я писал, как два полковника зарабатывали на торговле совместными частотами для гражданских операторов связи. Когда к одному из них пришли с обыском, он попросился в туалет и подозрительно надолго там засиделся. Вскрыли дверь, а он блокнотик рвет и в унитаз кидает. Достали, а там – теневая бухгалтерия. Кому, когда и сколько. Не могли же они работать без крыши. Так вот, в блокнотике была, в том числе фамилия, совпадавшая с занимавшим на тот момент пост замначальника Генштаба, начальника связи Вооруженных сил. Не удивлюсь, если эта схема в том или ином виде жива по сей день», – рассказывает Коц.

«Подобное дело мы видели по поводу дронов, названных именем одного великого советского разведчика. Там тоже наличие «своего» поставщика привело к тому, что дроны производились на одной частоте, которую враг быстро заглушил. А сколько жизней унесла вынужденная связь по схеме «Азарт-Баофенг» даже сказать страшно. От арестов высокопоставленных лиц в МО никто от радости из берцев не выпрыгивает. Но все надеются, что это сигналы изменения к лучшему», – пишет еще один военкор Тимофей Ермаков.

Многие сегодня вспоминают о том, что военкоров, писавших о проблемах со связью, еще недавно клеймили как предателей. Из-за этой травли в феврале на Донбассе застрелился волонтер Андрей Морозов Мурз). Волонтер Анастасия Кашеварова требует сорвать погоны с Шамарина на Красной площади.

«Шамарин отвечал за связь, брал взятки. Наша армия стоит под Киевом – связи нет. Наши отступают на Харьковском направлении – связи нет. Херсон, эвакуация – связи нет. Купянск, Балаклея, Изюм, Лиман – связи нет. Бахмут – связь рабочая, вагнеровская. Связь, которая сейчас стабильно работает и оттачивается – заслуга волонтеров, общества. Мне интересно, кто-нибудь из этих сволочей, которые миллиардами воруют, что-нибудь закупил лично для фронта и на какую сумму?», – негодует Кашеварова.

Такой информации в СМИ нет, однако сегодня стало известно, что супруга Шамарина в ноябре 2022 купила автомобиль Mercedes стоимостью более 20 млн рублей.

«А в это время русские солдаты на фронте гибли десятками, потому что у них не было нормальной связи. По-хорошему, генерал Шамарин достоин пули в лоб. А его супруга – лагеря-поселения, как соучастница», – возмущается публицист Сергей Мардан.

Шамарин стал третьим высокопоставленным генералом, арестованным после задержания замминистра обороны Тимура Иванова. Спецслужбы «приняли» генерал-майора Ивана Попова и генерала Юрия Кузнецова, главу кадровой службы министерства.

«Военные считают аресты Шамарина и Попова не «звеньями одной цепи», а проявлением межклановой борьбы в Минобороны. В отличие от Шамарина, Попов пользовался в армии уважением, он озвучивал начальству открыто ситуацию с недоснабжением. Может быть, мстят те, кого он обвинял и против кого теперь возбуждают дела по коррупции», – пишет либеральная журналистка Екатерина Винокурова.

«Попов и Шамарин — разные генералы. Попов — боевой генерал, Шамарин все же больше штабной. Из-за этого и отношение к арестам генералов разное. Попов всем известен как генерал-правдоруб после его снятия с командования 58-й армией. Статья, которую ему вменяют, не связана с командованием войсками, а это экономическое преступление, то есть она не означает, что он был плохим командиром. Что касается начальника ГУС Шамарина, то здесь могу сказать как волонтер, который год занимается только связью — со связью в армии большие проблемы, но интереса к ним у Шамарина и его ближайших подчиненных, влияющих на решение по закупкам для фронта, не было», – считает волонтер и соцтехнолог Роман Алехин.

Кстати, сегодня СК попросил перевести Попова под домашний арест.

«Наверное потому, что слишком большое было возмущение его арестом. Иван Попов – это вам не Тимур Иванов. Он боевой уважаемый бойцами генерал. Такую компанию развернули военкоры и военблогеры. И вот добились.

Сейчас, судя по всему, уже больше расследуют не Попова, а кто и почему на него написал заяву. Они под подозрением», – считает политолог Сергей Марков.

Политобозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла считает, что череда последних арестов войдет в историю как «путинские чистки 24-го года».

«Кучно пошли аресты. Вот теперь действительно кучно. 4 уже, кажется, зама минобороны. Для чего? Да для мобилизации общества, конечно. Для закрепления уровня доверия Главе государства. Как ответ на общественный запрос. На справедливость. На “раскулачивание”. На то, чтобы зажравшееся начальство почувствовало на себе… С точки зрения создания общества военного времени – эффективно. Жестоко, небезопасно, но эффективно», – написал Перла.

Депутат Госдумы, генерал Соболев считает, что коррупцию в армии нужно «выжигать каленым железом».

«Мы на армию выделяем огромные деньги, идёт война… и если эти деньги попадают не на производство самой лучшей техники, боеприпасов, а куда-то идут в сторону, то безусловно нужно бороться», – заявил Соболев.

Другие комментаторы не столь оптимистичны.

«Радоваться будем не тогда, когда кого-то там со звёздами сажают, а тогда, когда на фронте появится надёжная и защищённая цифровая связь. Если путь к этому именно таков — хорошо. Но важно всё же ехать, а не только шашечки-клеточки», – написал политолог Алексей Чадаев.

«Надеемся, что этот арест не просто передел сфер влияния. Что минобороны с новыми людьми возьмётся за связь по-настоящему. Подсказываю следующие сферы, где тоже нужно навести порядок: РЭБ, БПЛА, транспорт», – предлагает писатель Герман Садулаев.

А волонтеры не рассчитывают, что новый начальник ГУС быстро вникнет в проблемы – и продолжают сбор средство на армию.