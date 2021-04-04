04.04.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Обострение на Донбассе удивительно повторяет события 2008 года, когда Михаил Саакашвили отдал приказ на атаку мятежной провинции Южная Осетия.

Об этом в своем блоге пишет российский военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обстановка на фронте: размотали располагу одного подразделения. Среди белого дня, артой. Погибших и раненых нет, уже хорошо. Где и чье подразделение – не скажу. Я там пил растворимый кофе, того сорта, что вызывает некроз тканей желудка со второго глотка. Место было сложное, располага меняла уже третий или четвертый домик – укры вычисляли и разматывали. Но, на год все устаканилось и вот, опять. Такое ощущение, что спада активности нет, продолжают накручивать. Нечто подобное было в Цхинвале 080808, там же не мгновенно началось, а около месяца нарастало постепенно», – пишет Стешин.

С ним соглашается военкор Юрий Котенок.

«Ровно сейчас я подумал именно о том же: о неизбежном приближении к войне по аналогии 08.08.08. Открою секрет – в конце июня 2008 г. мой знакомый из одного спецподразделения осетин маякнул – через месяц грузины полезут. Был знаковый перехват, Штаты дали добро. Но оттянули атаку на неделю с лишним, хотя массированно Цхинвал накрывали с 20-х чисел июля 2008 г. К началу августа Саакашвили кураторы взбодрили: «Город пуст. Велкам». И грузины полезли. Их встретили люди «Лаптева» (министр обороны РЮО). И пошла другая жизнь. Так вот – ощущение запланированной атаки на Донбасс есть здесь и сейчас. Не хочу кликать беду, но чему быть, того не миновать, а там поглядим», – пишет Котенко.