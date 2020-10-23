«Военная целесообразность» – Корчинский придумывает оправдания для Гааги

23.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украине нужно отбросить всякую рефлексию относительно военных преступлений ВСУ в Донбассе, но при этом по максимуму обвинять в этом своего врага.

Об этом в эфире YouTube-канала «Исландия» заявил экс-лидер запрещенной в РФ группировки УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них такая мантра есть, что когда Украина стреляла по Донецку и Луганску, то говорили, что военное преступление было. У меня вопрос – где пролегает граница между, как они говорят, военным преступлением и законным правом и законными попытками освободить свою землю?» – спросил ведущий

«Если мы начнем углубляться в законность попыток, то там полная глупость, – ответил Корчинский. – То есть, если я стреляю пулей 12,7 мм по бронетехнике, то это считается нормальным, если я стреляю по человеку, то это уже военное преступление, которое может рассматриваться международным судом, скажем в Гааге, но это абсолютная глупость.

Ну, скажем, что глушить людей «Градами» или снарядами 152 мм – это не военное преступление, а стрелять по человеку пулей 12,7 мм это военное преступление».

«То есть, все эти понятия, их нужно отбросить, мы их можем применять для своего врага, чтобы осуждать своего врага, а сами должны руководствоваться исключительно военной целесообразностью и, само собой, христианским милосердием… Даже если они «ватники», всё равно их нужно брать, и потом они всё равно выполнят свою правильную функцию. А всё остальное…» – добавил националист.

«Вы рассматриваете жителей Донецка, Луганска и всех этих конгломератов как заложников?» – уточнил ведущий.

«Нет. Они граждане. Есть разница между подданным и гражданином. Подданный – это клиент государства, и государство несёт за него ответственность. Гражданин сам несёт ответственность за государство и сам несёт ответственность за ситуацию. То есть, если гражданин не взял в руки оружие, когда на его государство напали, а тем более, когда война идёт непосредственно на территории его проживания, то он не заложник, он предатель», – сказал Корчинский.