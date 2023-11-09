Цензура для военкоров. Нужен ли России израильский опыт?

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Власти Израиля ужесточают цензуру и намерены гораздо тщательней и строже проверять статьи военкоров, посвященные конфликту в секторе Газа.

По мнению израильского правительства, публикации, в которых затрагиваются подробности боевых действий, имеют негативные последствия для текущей военной операции.

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В Израиле военная цензура, действующая в рамках Отдела военной разведки, всегда отличалась кардинальной строгостью – любые публикации должны предварительно получать одобрение армейских цензоров. Израильский закон требует, чтобы авторы подавали на предварительное рассмотрение все материалы, связанные с широким спектром национальной безопасности. В противном случае местным журналистам, военкорам и просто блогерам грозят крупные неприятности.

Порой доходит до абсурда: прикрываясь соображениями безопасности, израильские цензоры запрещают СМИ афишировать любые скандалы с участием армейских чиновников. Мотивация проста: весь этот «сор из избы» может нанести ущерб репутации Израиля и его вооруженных сил. К слову, Хезболла, иранцы и другие геополитические противники Тель-Авива действительно внимательно изучают израильскую прессу на предмет информационных утечек.

Местные военные корреспонденты, наученные горьким опытом, давно занимаются самоцензурой и научились умело различать, где проходит граница дозволенного. И очередное обострение 70-летнего конфликта не стало исключением. Однако, иностранные репортёры в процессе своей журналистской деятельности столкнулись с тотальным цензурированием со стороны израильских силовых структур.

В ходе текущего палестино-израильского конфликта наблюдается тренд на крайне жёсткое подавление любых публикаций в поддержку Палестины со стороны правоохранительных органов Израиля. Израильские силовики пресекают распространение сведений о потерях, работе ПВО, состоянии подразделений и социальных проблемах своих военнослужащих.

В зоне военного конфликта Израиля и «Хамаса», по разным данным, с 7 октября погибли от 36 до 46 журналистов. Комитет защиты журналистов фиксирует в регионе нападения, аресты, угрозы в отношении журналистов, цензуру и убийства членов семей. Поступают сообщения о громких задержаниях военных корреспондентов (в том числе европейских и американских) за материалы, не соответствующие информационной политике Израиля.

Так, 6 ноября военнослужащие ЦАХАЛ задержали группу журналистов немецкого телеканала ARD на Западном берегу реки Иордан, в адрес сотрудников СМИ со стороны израильских солдат звучали угрозы. Журналисты британского телеканала «Би-би-си», освещавшие конфликт между Израилем и сектором Газа, подверглись нападению и удерживались под прицелом израильской полиции.

Кроме того, сообщается об аресте израильского журналиста Эфраима Мордехая после его заявления о том, что он лично видел тела десятков солдат ЦАХАЛ в больнице Тель-Авива. Израильская полиция задержала и оператора TRT Arabi Хамзе Нааджи якобы за «некорректное освещение конфликта». Ассоциация иностранной прессы в Израиле уже объявила, что рассматривает данные инциденты как атаку на свободу прессы и примет соответствующие меры.

Помимо этого, израильские армейские цензоры пытаются заставить иностранные СМИ отправлять им на согласование статьи, посвященные эскалации в секторе Газа. Эти требования уже коснулись The New York Times и ещё нескольких влиятельных американских газет.

Согласно распоряжению израильского оборонного ведомства, как местные, так и международные журналисты обязаны соглашаться с политикой цензурирования, чтобы продолжать свою деятельность на территории Израиля.

Для сравнения, взглянем на позицию российских властей в отношении деятельности некоторых военкоров и блогеров. Несмотря на обилие фейков об СВО, которые они (не все, разумеется) плодят, на их перманентную дискредитацию российской армии и её руководства, публичное распространение сведений и домыслов о позициях и возможностях российского контингента на Украине и прочие дилетантские и бессодержательные рассуждения, ко всей этой когорте телеграм-аналитиков никакие уголовные меры не применяются.

Российские власти, в отличие от израильских, действуют значительно «мягче» по отношению к потенциально опасным своей риторикой для безопасности и будущего нашей страны военкорам, многие из которых вообще не бывают на линии фронта.

Это в свою очередь приводит к чувству вседозволенности и способствует развитию антироссийских информационных атак со стороны Украины. В ходе специальной военной операции, несомненно, следует частично взять на вооружение опыт Израиля и больше внимания уделять тому, чтобы пресекать деструктивную деятельность псевдопатриотических военкоров.