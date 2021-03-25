Военная доктрина России взбесила США

25.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Структура военного бюджета США говорит, что в Вашингтоне намерены силовым путём уничтожить Россию.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть классическое американское выражение: «Put your money where your mouth is» – «языком болтаешь, деньги ложи». Поэтому достаточно посмотреть на бюджет США, на что они расходуют средства, чтобы понимать, что они готовят, это очевидно бюджет агрессивных военных действий. Это бюджет, направленный на развал нашей страны и проведение специальных операций. Также это войны в киберпространстве, о которых часто заявляют, более того кибервойска уже являются одним из родов войск для проведения специальных операций, военного уровня.

Одна из претензий к России звучит так: «Как Россия посмела в своей Военной доктрине прописать – в случае неядерной угрозы существования нашей страны, мы можем применить ядерное оружие». Это их взбесило больше всего», – сказал Соловьев.