Одесские военные медучреждения всегда были лакмусом происходящего на фронте. В 14-м году, когда в них в промышленных масштабах на «скорых» доставляли раненых, и произошел последний гражданский раскол. Одни плевались, не желая смиряться с тем, что в местах, отстроенных их предками, где лечили ветеранов ВОВ и афганцев, теперь лечат врагов и палачей Донбасса, другие, завидев эшелон с мигалками, направляющийся в военную больницу, повторяли «Наших привезли». Так вот первые больше никогда не пожали руки вторым.

Что же может означать массовая выписка военных пациентов, включая тяжелых, без рук и ног — а это происходит сейчас — в нынешних реалиях?..

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Так, небывалое оживление наблюдается вокруг военно-медицинского клинического центра южного региона, в недавнем прошлом и навсегда в народе — 411-го военного госпиталя, названного так в честь героической 411-й береговой батареи, сыгравшей ключевую роль в обороне Одессы во времена Великой Отечественной войны.

Госпиталь лишь на три года младше самой Одессы, а его бывшие сотрудники — врачи, спасавшие участников всех войн царской и советской эпох. Во времена СССР — элитнейшее место, где лечились кэгэбэшные генералы. С 14-го же года, сами понимаете, кто. И если где-нибудь у Гордона или какого-то иного пропага…она вы увидите «героического ампутанта», то с вероятность в девяносто процентов он окажется пациентом именно одесского 411-го госпиталя.

411-й госпиталь — это огромная территория из 12-ти корпусов, в которых работают 200 докторов и 400 медсестер. В нем действуют 43 отделения: хирургическое, нейрохирургическое, кардиологическое, инфекционное; четыре реанимации и т. д., рассчитанных на 1125 койко-мест (не считая тех, что расположены в коридорах, а иногда даже во дворах). В год такое медучреждение может принимать до 25 тысяч пациентов, но по факту выходит больше. И вот этот гигант медпомощи, по сути, расформировывается по части больных.

Случайно такого, конечно, случиться не может. Поэтому и наблюдающие эту картину одесситы — раненых вывозят в гражданские больницы города и области, и ряд авторов телеграм-каналов пришли к выводу, что госпиталь нужен под вполне ожидаемую мясорубку в связи с широко распиаренным контрнаступлением Украины, в частности на Херсонском направлении.

В эту же сторону свидетельствует и очередное озверение военного комиссариата — повестки вручаются повсеместно и даже ночью во время комендантского часа путем поквартирных обходов. Особый цинизм состоит в том, что наиболее активно «путевки на смерть» дарят в местах прилетов. Например, после недавних атак дронов на Школьный аэродром и детский санаторий «Виктория», в котором размещалась база ВСУ, именно в этих районах прошли облавы, в результате которых не только выявили «русских шпионов», но и побили все рекорды по вручению повесток — потенциальных коллаборантов, сдающих координаты стратегических объектов, все равно не жаль.

К тому же, проверка всего мужского населения осуществляется на выездах из города и даже между районами города — то и дело появляются новые блокпосты, а цель у контролирующих одна — не позволять перемещаться даже в пределах области и грести на убой всех, кто попадется под руку.

Происходящее одесситы тоже связывают с высадкой ВСУ на левом берегу Херсонской области, которую официальные власти комментируют вскользь и нехотя:

«Я хочу, чтобы все понимали, идет очень сложная работа, когда нужно пересечь такое препятствие как Днепр. Когда линия фронта проходит по такой широкой мощной реке. Поэтому условия военной операции требуют информационной тишины до тех пор, пока это не станет безопасным для наших военных», — прокомментировала ситуацию руководитель Объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

Только почему «военная операция» обкатывается на Одессе? Из-за близости Херсонского направления? Нет, потому что Одесса, во всяком случае с ее нынешним населением, неблагонадежна, а значит не нужна. И ее русская, и ее советская составляющие стираются с лица Земли всеми возможными способами. Что с каждым днем становится все очевиднее.