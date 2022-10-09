Военная истерия на Балканах. Болгарские БТГ отправят воевать с Россией?

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Продолжающееся вооруженное столкновение Российской Федерации с силами НАТО на территории Украины ввергло страны Балканского полуострова в состояние предвоенной истерики. Даже такие неагрессивные государства, как Болгария и Греция, бросились укреплять свои вооруженные силы и закупать новую военную технику.

Нынешнее временное (техническое) правительство Болгарии, сформированное и курируемое президентом Руменом Радевым, прежде всего, озаботилось состоянием своей военной авиации.

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Этот интерес логичен, так как сам генерал Радев – бывший военный лётчик, в прошлом – командующий болгарскими ВВС, и своих профессиональных навыков он не растерял и теперь.

Еще в конце сентября болгарское служебное правительство подтвердило своё намерение закупить у США, дополнительно, восемь истребителей F-16 на сумму около 2,2 миллиарда левов.

Издание Novini.bg сообщило о ещё одной сделке, которая готовится руководством страны:

«Болгария рассматривает предложения от Швеции и Франции о аренде самолетов “Грипен “, или “Мираж”. Эти боевые машины должны будут заменить МиГи-29 до тех пор, пока они не смут подняться в воздух (предполагают, что ситуация сохранится до 2025-2030 годов)» .

Всё дело в том, что основа ВВС Болгарии – это российские МиГи, поставка запчастей к которым, как и обслуживание, проводилось российскими же предприятиями. Разумеется, Болгария как член НАТО под давлением своих заокеанских партнёров отказалась от контракта с Российской самолетостроительной корпорацией (РСК) «МиГ». Теперь самая бедная страна Европы вынуждена тратить баснословные суммы на перевооружение своих военно-воздушных сил.

Так с кем же собралась воевать Болгария? Известный болгарский аналитик Валентин Вацев пояснил свой взгляд на ситуацию в интервью изданию «Стандарт». К сожалению, господин Вацев логичен в своих выводах. Не дай бог, сбыться его прогнозам…

«Болгарии предстоит вступить в войну с Россией, потому что такова воля США. Что хочет Америка, то и будет. Болгария не сможет избежать этого бремени… Весь смысл в культурно-политическом плане отправить в Россию пусть даже две батальонные тактические группы, чтобы болгары могли убивать русских а, русские – убивать болгар. Чтобы болгаро-российские отношения, наконец, начали кровоточить… Объединенная Европа сегодня отнюдь не столь единодушна в вопросе эффективных военных действий против России и может расколоться. Для Болгарии единственным полезным жизнетворным шагом является отказ от участия в эффективных боевых действиях», – считает Вацев.

Панические настроения проникли и в Элладу. Большинство греческих медиа транслируют заявление министра национальной обороны Греции, Никоса Панайотопулоса:

«Наша задача состоит в том, чтобы укрепить Грецию в военном отношении, и, возможно, это беспокоит кое-кого… Разговорчивые соседи предпочитают много говорить. Мы не следуем их риторике, мы не делаем наше противостояние оскорбительным и враждебным».

Основную угрозу греки видят не в лице России, а в агрессивных высказываниях турецкого президента Эрдогана, недвусмысленно заявившего о своих претензиях на несколько греческих островов. Однако и Греция активно закупает новейшее вооружение.

Говоря о недавних военных учениях «Александрос – 22», начальник Генерального штаба генерал Константинос Флорос, с гордостью заметил:

«Вооруженные силы страны и греческий народ ежедневно доказывают, что они готовы откликнуться на любой призыв родины, как того требует история греческой нации. Бдительность. Готовность. Подготовка».

Напомню, еще весной Греция отказалась от поставок вооружений Украине. Тогда, по результатам опросов общественного мнения, 66 процентов греков высказались против отправки военной техники на Украину.

Однако же приходится констатировать, что накачка новейшими видами вооружений региона Балканского полуострова продолжается. Правда, пока не в качестве кредитов и «подарков», как в ситуации с Украиной, а за деньги местных налогоплательщиков. Что ещё больше усугубляет и без того критическое экономическое положение балканских государств.

Усиливаются и милитаристские настроения в обществе… Помните, у Чехова: «Если в первом акте на сцене висит ружье, то в последнем оно должно выстрелить»…