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01.10.2021 11:25 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Украина
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Военная кооперация Украины и Турции принимает угрожающий для ЛДНР характер

Новости УкраиныПрименение ВСУ ударных турецких БПЛА чревато массовыми жертвами среди мирного населения Донбасса. Об этом,...

Применение ВСУ ударных турецких БПЛА чревато массовыми жертвами среди мирного населения Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Независимой газете» заявил военный эксперт полковник в отставке Николай Шульгин.

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Издание обратило внимание на появившуюся информацию, что закупленные Украиной турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2 будут оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan.

«MAM-L оснащены с лазерной полуактивной головкой самонаведения, и они хорошо зарекомендовали себя в войне в Карабахе год назад. Тогда они применялись с помощью турецких БПЛА азербайджанскими войсками по оборонительным позициям, колоннам, военным штабам и просто укреплениям, городским сооружениям, в которых укрывались армянские подразделения и силы самообороны. Если они будут применяться в густонаселенном Донбассе, значительных жертв среди мирного населения не избежать», – считает Попов.

В свою очередь еще один военный эксперт Владимир Попов подчеркивает, что между Украиной и Турцией началась военно-промышленная кооперация.

«Между Украиной и Турцией уже действует несколько рамочных военных соглашений, в том числе о сотрудничестве в Черном море. Помимо строительства центров БПЛА и завода по их производству страны договорились о строительстве для Военно-морских сил Украины пяти корветов турецкого проекта. При этом есть договоренности, что четыре корвета будут построены на верфях Николаева. И детали этих проектов уже в скором будущем начнут реализовываться», – предупреждает аналитик.

Он добавил, что некоторые совместные проекты уже выполняются.

«Скажем, на высотном дальнем БПЛА Bayraktar Akıncı, который принят недавно на вооружение турецкой армии, уже установлен украинский турбовинтовой двигатель АИ-450С. Не исключаю, что такие беспилотники скоро появятся в ВСУ. Это грозное наступательное оружие. И это очень опасно, если учитывать агрессивные планы Киева по деоккупации Крыма и Донбасса», – считает Попов.

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