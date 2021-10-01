Военная кооперация Украины и Турции принимает угрожающий для ЛДНР характер

01.10.2021 11:25 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Применение ВСУ ударных турецких БПЛА чревато массовыми жертвами среди мирного населения Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Независимой газете» заявил военный эксперт полковник в отставке Николай Шульгин.

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Издание обратило внимание на появившуюся информацию, что закупленные Украиной турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2 будут оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan.

«MAM-L оснащены с лазерной полуактивной головкой самонаведения, и они хорошо зарекомендовали себя в войне в Карабахе год назад. Тогда они применялись с помощью турецких БПЛА азербайджанскими войсками по оборонительным позициям, колоннам, военным штабам и просто укреплениям, городским сооружениям, в которых укрывались армянские подразделения и силы самообороны. Если они будут применяться в густонаселенном Донбассе, значительных жертв среди мирного населения не избежать», – считает Попов.

В свою очередь еще один военный эксперт Владимир Попов подчеркивает, что между Украиной и Турцией началась военно-промышленная кооперация.

«Между Украиной и Турцией уже действует несколько рамочных военных соглашений, в том числе о сотрудничестве в Черном море. Помимо строительства центров БПЛА и завода по их производству страны договорились о строительстве для Военно-морских сил Украины пяти корветов турецкого проекта. При этом есть договоренности, что четыре корвета будут построены на верфях Николаева. И детали этих проектов уже в скором будущем начнут реализовываться», – предупреждает аналитик.

Он добавил, что некоторые совместные проекты уже выполняются.

«Скажем, на высотном дальнем БПЛА Bayraktar Akıncı, который принят недавно на вооружение турецкой армии, уже установлен украинский турбовинтовой двигатель АИ-450С. Не исключаю, что такие беспилотники скоро появятся в ВСУ. Это грозное наступательное оружие. И это очень опасно, если учитывать агрессивные планы Киева по деоккупации Крыма и Донбасса», – считает Попов.