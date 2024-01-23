Военная машина США получила пробоины от Турции и Словакии – Чаплыга

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Турция и Словакия собираются пересмотреть свои договоры с НАТО в пользу большей независимости от военной машины США.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил эмигрировавший с Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Турция резко осудила действия разведок западных стран на своей территории. Резко высказалась по поводу того, что какие-то самолёты США прилетают, что-то привозят, когда хотят – тогда летают. И Турция сказала, что больше «кина не будет»: будете сперва делать заявку, куда вы летите. Второе – заявка, чего вы туда летите, и что везёте, и будем решать, что с этим делать. Возник скандал, который наружу не выплеснулся, только в турецкую прессу. Но турецкий ответ был очень категоричным. Они сказали, что другого варианта нет, только так», – сказал Чаплыга.

Он подчеркнул, что и Словакия собирается пересмотреть свои договоры, что является очень нехорошей тенденцией для всего НАТО.

«Чуть ранее Словакия высказалась по поводу того, что они хотят пересмотреть союзный договор с США. Сославшись на то, что этот договор ключевым образом отличается от договора, который действует у чехов с США. Оказывается, согласно действующего договора, НАТО могут возить по территории Словакии – что хотят и когда хотят, без уведомления. А остановить такой груз не имеет права никто в Словакии, и задавать вопросы тоже не имеет права. Это абсолютно симметрично тому, что сказала Турция. Идёт непростой расклад. Если кто-то думает, что речь идёт об отдельно взятой Словакии или отдельно взятой Венгрии, то отдельно взятая Турция – это уже более глобальный процесс», – подытожил эксперт.