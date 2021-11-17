«Военная оккупация с элементом интервенции» – МИД РФ о планах Киева на Донбасс

В Киеве видят «интеграцию» Донбасса как военную кампанию, предусматривающую террор местного населения.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она напомнила, что в Верховную раду уже внесён направленный на Донбасс законопроект «об основе государственной политики переходного периода».

«В нём не нашлось места «особому статусу», также не нашлось места ни языковым правам, ни амнистии для жителей Донбасса. То есть, всё то, что было обусловлено в соответствующих договоренностях. Вместо определения статуса и полномочий местных органов власти, организации выборов в соответствии с тем же комплексом мер и, кстати, итогами саммита Нормандского формата, предусматривается введение военно-гражданских и международных администраций. Проживающие в регионе граждане попадут под люстрацию, им будет отказано в амнистии – вот, что это?

Как это можно охарактеризовать? Не иначе как зачистка Донбасса, просто фактическая военная оккупация, а учитывая международный компонент, возможно, и с элементом интервенции.

По сути, закон просто ставит крест на Минских соглашениях, и на практике это будет означать выход из них Украины, а также слом всего переговорного процесса. И в Киеве должны понимать то, что они делают, и к чему всё это приведёт», – заявила Захарова.