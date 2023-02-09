Военная поддержка Лондоном Украины будет только усиливаться

Олег Кравцов.  
09.02.2023 16:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 329
 
Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Нынешний премьер Великобритании Риши Сунак, особенно с приближением выборов, будет все больше показывать себя как союзник Украины в противостоянии с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

Нынешний премьер Великобритании Риши Сунак, особенно с приближением выборов, будет все больше показывать себя...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Абсолютным рекордсменом по поддержке Украины считается экс-премьер Борис Джонсон. Так что Сунак всячески стремится показать, что он не отстает от Джонсона в вопросе как политического лидерства, так и поддержки Киева. Это важный момент, поскольку внутри консервативной партии продолжает наблюдаться разногласие.

Чем ближе будут выборы, тем подобные нарративы будут больше ужесточаться, а стремление продемонстрировать себя в качестве главного союзника Украины — усиливаться», – сказала Годованюк «Известиям».

Похожего мнения придерживается и академический директор Аспирантской школы по международным отношениям и зарубежным региональным исследованиям НИУ ВШЭ Сергей Шеин. Причем, по его словам, этому не помешает и социально-экономическая турбулентность внутри страны.

«Не думаю, что даже из-за сложной социально-экономической ситуации поддержка Украины дрогнет, она будет сохраняться на том же уровне. Это важно Сунаку для его международного престижа, для его роли в западной коалиции, чтобы социализироваться в международной среде», – прогнозирует Шеин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть