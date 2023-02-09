Военная поддержка Лондоном Украины будет только усиливаться

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Нынешний премьер Великобритании Риши Сунак, особенно с приближением выборов, будет все больше показывать себя как союзник Украины в противостоянии с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

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«Абсолютным рекордсменом по поддержке Украины считается экс-премьер Борис Джонсон. Так что Сунак всячески стремится показать, что он не отстает от Джонсона в вопросе как политического лидерства, так и поддержки Киева. Это важный момент, поскольку внутри консервативной партии продолжает наблюдаться разногласие. Чем ближе будут выборы, тем подобные нарративы будут больше ужесточаться, а стремление продемонстрировать себя в качестве главного союзника Украины — усиливаться», – сказала Годованюк «Известиям».

Похожего мнения придерживается и академический директор Аспирантской школы по международным отношениям и зарубежным региональным исследованиям НИУ ВШЭ Сергей Шеин. Причем, по его словам, этому не помешает и социально-экономическая турбулентность внутри страны.

«Не думаю, что даже из-за сложной социально-экономической ситуации поддержка Украины дрогнет, она будет сохраняться на том же уровне. Это важно Сунаку для его международного престижа, для его роли в западной коалиции, чтобы социализироваться в международной среде», – прогнозирует Шеин.