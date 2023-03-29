Военная помощь Украине грозит сносом евроатлантических элит в ЕС – Карасев

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Европейские страны, в отличие от США, вынуждены очень аккуратно помогать Украине в ведении войны, так как любое урезание бюджета в пользу военной помощи Киеву оборачивается гражданскими протестами.

Об этом в эфире «Iton tv» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперта спросили, являются ли дозированная военно-финансовая помощь Украине со стороны европейских стран нехваткой ресурсов либо же это политическая игра.

«Это и физически не могут собрать, и игра. Потому что сразу не хотят втягиваться, втягиваются по лестнице эскалации. Рассчитывали, что Украина может не дать России победить на поле боя именно теми средствами, которые предоставляются очередным заседанием «Рамштайн». Ещё момент. Для того, чтобы западный ВПК заработал на полную мощность, европейские государства должны отказаться от государств социального благосостояния в пользу военно-промышленных государств. …Теперь надо эти бюджеты переориентировать на военные рельсы, на военно-промышленную продукцию, это уже протесты могут быть, а они и идут эти протесты», – объяснил Карасёв.

Он добавил, что США в отличие от Европы ничем в этом смысле не рискуют, поскольку у них другая модель государства.

«Это не социальное государство. В Америке сильный ВПК, там по-другому решаются социальные проблемы, рабочие места, а вот европейская модель – это во многом социалистическая модель, социал-демократическая, социал-реформистская. Это так называемое государство социального благосостояния, которое утверждалось в Европе после Второй мировой войны. И теперь от него отказаться – это значит усилить социально-политическую турбулентность, усилить протестный потенциал, который в конечном счёте при наложении конкретных факторов может привести к сносу атлантических или проатлантических элит в Европе в пользу разного рода популистов», – сказал политолог.