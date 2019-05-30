Военная приемка Минобороны отказывается допустить БТР-4 к эксплуатации в ВСУ

30.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Государственное предприятие “Житомирский бронетанковый завод” приостановило работу цеха по производству корпусов БТР-4, поскольку из-за устаревшего законодательства Министерство обороны Украины не принимает их в эксплуатацию, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-служба госконцерна “Укроборонпром”.

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Военная приемка Минобороны отказывается допустить к эксплуатации в войсках БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран Европейского союза и НАТО, говорится в заявлении концерна.

“Ситуация выглядит абсурдной, ведь бронестали, из которых производятся боевые машины в США, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Польше и других странах мира, признаны непригодными для украинской бронетехники”, – отмечают в “Укроборонпроме”.

Недопуск европейских бронесталей повлечет критические проблемы и на других заводах концерна, а также в частных компаниях, полагают в концерне.

“Серийное производство новых боевых машин зависит от поставок броневой стали и рассчитано на ее импорт из стран ЕС. Ведь единственное в Украине предприятие по сварке корпусов из украинской бронестали – частное ООО “Лозовской кузнечно-механический завод” – не в состоянии удовлетворить потребности украинской армии”, – сказано в сообщении.

“Укроборонпром” подчеркнул необходимость скорейшего законодательного решения проблемы стандартизации.

БТР-4 призваны заменить имеющиеся в Вооруженных силах Украины бронетранспортеры советского производства.