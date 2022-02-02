Военно-политическое руководство Армении объявило о модернизации и перевооружении вооруженных сил страны. Армянская армия, по словам представителей высшего истеблишмента республики, должна быть оснащена самыми современным типами вооружения, сократить период обязательной воинской службы, а также уделить особое внимание созданию и развитию различных спецподразделений.

В рамках предусмотренной реформы правительство Армении уже приняло решение о привлечении представительниц женского пола на военную службу. По словам премьер-министра Никола Пашиняна, республика в кратчайшие сроки должна обзавестись высокопрофессиональной армией.

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«В стратегической перспективе срочная военная служба должна существенно измениться, превратившись в обязательные военные сборы и учения, которые должны проводиться несколько раз в жизни с определенной периодичностью. Хочу подчеркнуть, что в политическом плане наша армия не ставит перед собой задачу завоевания территорий, ее задача – охрана безопасности и защита территориальной целостности нашей страны», – сказал Пашинян.

Недавняя война в Нагорном Карабахе наглядно продемонстрировала, что Армении необходимо провести реформу ВС по нескольким направлениям: пересмотреть численный состав и вооружение.

Например, согласно данным рейтинга Global Firepower, в Армении проживает около 3 млн. человек, почти половина из них пригодна к военной службе. У Азербайджана процентное соотношение иное. В республике проживают 10 млн. человек. По информации открытых источников, пригодными к несению военной службы являются 3,8 млн.

Есть определенная разница и в вооружении. Например, на вооружении в Армении находится около 320 танков, а у Азербайджана – около 750. У Еревана – 158 БМП-2, 247 БМП-1, 17 БРМ-1К, 120 БРДМ-2, десять БМД-1, 114 БТР-80, 63 БТР-70, 19 БТР-60. У Баку при этом – 120 БМП-3, 250 БМП-2, 43 БМП-1, 88 БРДМ-2, 20 БМД-1, 500 БТР-80/82, три украинских БТР-3, десять БТР-60, 132 БТР-70.

Несмотря на данные различных источников – самым слабым и уязвимым местом в вооруженных силах и Армении, и Азербайджана являются – военно-воздушные силы и армейская авиация. Армения располагает 14 бомбардировщиками и штурмовиками: 12 Су-25 и двумя Су-25УБК. У Азербайджана два Су-24, 16 Су-25, три Су-25УБ и десять итальянских Aermacchi M-346.

О том, насколько планы Никола Пашиняна о реформации армянской армии реалистичны, учитывая шаткое положении экономики Армении, «ПолитНавигатор» попытался разузнать у политического обозревателя Айка Халатяна и эксперта по вопросам безопасности Карена Игитяна.

– Заявления о военной реформе – это в полном духе Никола Пашиняна и его команды, которые пытаются вместо реальных шагов имитировать бурную деятельность. В реальности же, они очень долгое время говорят о проведении реформы, но на деле никаких реальных шагов в этой сфере не наблюдается. Нет элементарной концепции по военной реформе, о том какой она должна быть. Лишь громкие заявления, которые призваны усладить слух людей», – считает Халатян.

По словам Игитяна, армянские власти, декларируя свои реформы, попытаются отменить воинский призыв, оставив на службе лишь контрактников.

– Действующие власти не раскрыли план реформ. Когда говорят о переходе к профессиональной армии под этим может подразумеваться все что угодно. Например, правительство может отменить обязательный призыв на воинскую службу и оставить на службе тех контрактников, которые уже есть. А их более 10 тысяч человек. Получится, что убрали призывников, а армию могут назвать «профессиональной», поскольку в ней останутся лишь контрактники. Дополнительных финансовых влияний на такое сокращение не нужно.

Осуществление данных реформ всегда взаимосвязано с колоссальными финансовыми затратами. Откуда, на ваш взгляд, будет поступать финансирование?

– Если власти реально будут искать возможности для усиления армии и ее перевооружения, то источники для этого есть. Во-первых, Армения может закупать военную технику у РФ по внутренним ценам. Также Армения брала целевые кредиты на для закупки военной техники и может продолжить это делать. Действующая власть не стесняется брать деньги в долг, когда это ей нужно. Так, если к апрелю 2018 года госдолг Армении составлял 6,8 млрд. долларов, то за три с половиной года нахождения Пашиняна у власти он увеличился на 40%, превысив 9 млрд.

Почему только сейчас Пашинян задумался о реформе армии, а не до Карабахской войны?

– До войны он неоднократно говорил о достижениях военной сфере, о том, что улучшилось питание, резко выросли объемы военных поставок, прочее. Но надо отметить, что основная часть военных контрактов была заключена при прежней власти. С другой стороны, принятый при прошлой власти план перевооружения армии был отменен с приходом новых властей, что, разумеется, пагубно сказалось во время войны.

После неудачной войны логично проанализировать систему обороны и задаться вопросом, в чем же мы ошиблись. Однако тот план, который обозначили власти никак не укрепит оборону, скорее наоборот. Например, в новогоднем послании действующий премьер отметил, что будет изменена служба по призыву и вместо этого граждане будут несколько раз в жизни проходить военные сборы. Это означает ослабление армии, сокращение ее численности и снижение уровня боевой выучки.

Что сегодня представляет армия Армении? Какие у нее слабые самые и сильные стороны по сравнению с соседями и противником Азербайджаном?

– Несмотря на проигранную войну в Карабахе, армянская армия все еще является фактором в регионе Южного Кавказа. Именно поэтому президент Азербайджана периодически выступает с нападками именно на армянскую армию, угрожая агрессивными действиями, если будет начат процесс восстановления ее боевого потенциала. В Азербайджане прекрасно понимают, что армянская армия – серьезный региональный фактор даже сейчас, а в случае прихода к власти национально ориентированных сил, они смогут достаточно быстро восстановить армию, с которой Азербайджану придется считаться.

На сегодня ВС Азербайджана превосходят армянскую армию по нескольким направлениям. Во-первых, в плане численности как личного состава, так и боевой техники в том числе той, аналогов которой у Армении нет. Например, беспилотники израильского и турецкого производства.

Во-вторых, в позиционном плане. Обе стороны с нуля создают линию обороны на новой линии соприкосновения и здесь Азербайджан, пользуясь податливостью действующих властей Армении, смог завладеть удобными для себя позициями уже на территории Армении.

Сильные стороны ВС Армении – это личный состав имеющий большой боевой опыт, хорошая артиллерийская школа, сильные противотанковые подразделения. Слабые стороны есть в сфере военного образования, аналитики, ПВО и авиации – как пилотируемой, так и беспилотной.

Что показала война в Карабахе? Какие изъяны, на ваш взгляд, надо реформировать/улучшать, и это ли обещает Пашинян?

– Думаю, неверно расценивать войну как противостояние двух армий, и соответственно искать причины поражения именно и только в вооруженных силах. Война – это противостояние государств включая такие сегменты как экономику, демографию, дипломатию, идеологию, информационное сопровождение, компетентное управление и конечно непосредственно вооруженные силы.

Поражение в войне стало следствием политики действующих властей – и в оборонной сфере, и в дипломатии, и в идеологии и так далее.

Думаю формат интервью не позволит подробно осветить эти вопросы. Если бы после войны были сделаны правильные выводы, и предприняты меры направленные на повышение обороноспособности, то речи о сокращении срока службы и соответственно численности ВС не было бы. Это опять же вопрос политики. Власти провозгласили, что настанет эпоха мира и вероятно потому ослабляют армию, надеясь, что это умиротворит агрессора.

При поддержке кого Пашинян собирается проводить модернизацию, если на территории республики функционирует много соросовских НКО? Какую роль они в этом процессе могут сыграть, нет ли риска, что реформа пойдет по пути закупки западных вооружений и дрейфа от партнеров по ОДКБ?

– Не думаю, что в ближайшее время пойдет дрейф от ОДКБ и смена вектора закупок вооружений с российского на западный. Власти Армении сейчас очень ограничены в этих вопросах и политически, и финансово, а Россия предоставляет возможность закупать современное вооружение по низким ценам. А вот западная повестка в вопросе реформирования ВС уже налицо. В частности, заявленные цели сокращения призыва и увеличения численности женщин в армии.