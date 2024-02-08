«Военная топография однозначна» – Кедми о судьбе Львова

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В противостоянии России и Запада судьбу Львова, Прикарпатья и Закарпатья в самую последнюю очередь будут определять, исходя из настроений населения или исторических обоснований.

Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист Александр Вальдман спросил, устроит ли Россию Украина, сократившаяся до Львовской области.

«С исторической точки зрения, Львов был основан русскими князьями, это факт. Дальше он был в Австро-Венгрии, был в Польше, был в Советском Союзе. Куда докатится Львов сейчас, я не знаю, в мире всё меняется. Я думаю, если спросить жителей Львова, то больше всего они бы хотели быть гражданами Австрии и присоединиться к Австрии. Почему? В этот период они жили лучше всего. В этом районе есть свои проблемы – и Львов, и Карпаты, и Закарпатье, и Прикарпатье, это вопросы стратегические. Почему Сталин присоединил Карпаты, Закарпатье? Потому что оттуда идёт дорога в Россию. С запада вторгнуться в Россию – это через Карпаты. И тот, у кого в руках Карпаты – или это база для вторжения в Россию, а если они в руках России – это оборонная линия против вторжения Запада. Штурмовать Карпаты тяжело, это естественная оборона», – сказал Кедми.

По его словам, рассматривая этот вопрос, стороны, в первую очередь, должны исходить из военно-стратегической целесообразности.

«Поэтому, когда речь идёт о противостояниях, о серьёзных мировых войнах, то неожиданностью для обывателей может быть то, что значение Львова и Прикарпатья, и Закарпатья – оно не по тому, какое население там живёт, какие власти там были и какова история этого места. Это мера стратегической защиты своей страны или наоборот. Вот и всё. Так что польская, австрийская, украинская, советская история Львова – оно, конечно, имеет значение для изучения в университете. Но большее значение, по-моему, должна иметь топография, военная топография. А она однозначна», – заключил эксперт.