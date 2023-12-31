«Военная удача отворачивается от тех, кто так делает»: Арестович после бомбёжки Белгорода

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Ликование, которое демонстрировала украинская пропаганда по поводу гибели русских людей, может создать для Киева серьёзные проблемы на Западе.

Об этом на канале киевского журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас нашлись люди, которые радуются погибшим гражданским и погибшим детям на российской стороне. Вот этого делать не надо. Даже военная удача отворачивается от тех, кто так делает. Законы военной чести придумали не просто так – их придумали как предохранитель от того, чтобы удача перебегала на сторону противника. Не надо радоваться гибели детей и гражданских». Все эти «Что суки, съели», «С новым годом», и так далее – не надо. Накликаете беду себе на голову. По-хорошему, нельзя радоваться даже гибели военных противника, надо радоваться успехам своих войск. Это тонкая грань, она позволяет сохранить себя как человека», – сказал Арестович.

Тем не менее, он пояснил своё морализаторство вполне прагматичными мотивами: излишняя кровожадность мешает работе дипломатов и препятствует выпрашиванию помощи у НАТО.

«Не радуйтесь смертям гражданских и детей, если уж не можете не радоваться смертям военных. Потому что есть недюжинная угроза, что парочка стран-клиентов России, зависящих от неё, присоединится к коллективному иску по поводу «Украина – государство, использующее террористические методы войны». Как доказательство – покажут гибель гражданских, и покажут большую радость по нашим соцсетям. Нам этого точно не нужно. Это эмоциональное доказательство. Все люди, даже дипломаты в ООН и судьи, подвержены такому влиянию. Этот урок хорошо усвоен в израильско-палестинском конфликте. Израиль выгребает сейчас по полной, это качает эмоциональный аргумент, который появляется повсюду, от мусульманского мира до Гарварда. Нам нужны антиукраинские митинги по всему миру? Даже намёк на них и возникновение этой дискуссии нам не нужен. У нас и так вся поддержка очень хрупкая. Если сейчас Гарвард начнёт трындеть, что украинцы используют террористические методы войны, это не добавит нам успехов в деле получения помощи», – подытожил экс-советник президента.